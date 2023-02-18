В Ізраїлі сьомий тиждень протестують проти уряду Нетаньяху

Десятки тисяч ізраїльтян вийшли в суботу, 18 лютого, на марш проти резонансної реформи судової системи, яку просуває уряд прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, передає Associated Press. У Тель-Авіві протестувальники тримали великі ізраїльські прапори та банери з написом "Бібі, все має свій кінець".

Це була вже сьома щотижнева акція. Протести не вщухають відтоді, як у грудні 2022 року до влади прийшов уряд Нетаньяху, який експерти називають найбільш правим в історії Ізраїля.

Однією з найрезонансніших ініціатив нового уряду стала судова реформа, запропонована міністром юстиції Яривом Левіним. Вона передбачає обмеження повноважень Верховного суду щодо законів та рішень уряду, а останньому віддає контроль над відбором суддів. Таким чином, більшість у парламенті зможе ухвалити закон, навіть якщо суд визнає його таким, що суперечить конституції країни.

Минулого тижня президент Ізраїлю Іцхак Герцог закликав Нетаньяху досягти компромісу зі своїми політичними опонентами та відтермінувати суперечливу судову реформу, однак уряд все одно презентував її в парламенті.

Звинувачення прем'єра

Нетаньяху в Ізраїлі звинувачують в шахрайстві, корупції та державній зраді. Якщо суд визнає його винним у корупції, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Максимальне покарання за іншими пунктами обвинувачення становить три роки.

Він звинувачення відкидає, називаючи себе "жертвою полювання на відьом", а необхідність реформи мотивує надмірністю влади судової системи, зокрема, нібито втручанням у політичні рішення.

Опоненти ж вважають, що прем'єр мотивований особистою неприязню до правової системи і має глибокий конфлікт інтересів. Запропонована судова реформа, на їхню думку, може допомогти Нетаньяху уникнути обвинувального вироку або взагалі призвести до закриття судової справи.