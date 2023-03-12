В Ізраїлі сотні тисяч протестували проти судової реформи

За даними організаторів, кількість незадоволених урядом Біньяміна Нетаньяху та його судовою реформою склала близько пів мільйона людей. На протестну акцію в Тель-Авіві вийшли близько 200 тисяч осіб.

Сотні тисяч ізраїльтян у суботу, 11 березня, знову вийшли на демонстрації проти уряду прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху і суперечливої реформи судової системи, яку він просуває. Як повідомляють місцеві ЗМІ, у деяких містах було зареєстровано рекордну кількість учасників.

Лише у Тель-Авіві у заходах взяли участь близько 200 тисяч осіб, у Хайфі - близько 50 тисяч. Мітинги пройшли також в Єрусалимі, Беер-Шеві, Ейлаті та інших містах. За даними організаторів, загалом по всій країні протестували близько пів мільйона людей.

Попри масштаб протестів, демонстрації пройшли без серйозних зіткнень із поліцією. У Тель-Авіві було затримано кількох протестувальників під час спроби заблокувати дорогу.

Масові протести не вщухають третій місяць

З початку січня Ізраїль охопили масові протести - це сталося одразу після того, як роботу розпочав новий уряд на чолі з Біньяміном Нетаньяху, який експерти називаютьнайбільш правим в історії країни. Нетаньяху отримав владу після півторарічного перебування в опозиції. Він спирається на підтримку ультраправих та ультраортодоксальних партій.

Однією з найрезонансніших ініціатив нового кабміну стала судова реформа, запропонована головою мін'юсту Ярівом Левіним. Нововведення мають розширити повноваження кабінету міністрів щодо відбору суддів Верховного суду та обмежити повноваження цього судового органу щодо ветування законів.

Кнесет - парламент Ізраїлю - схвалив відповідний законопроєкт у першому читанні 20 лютого. Основні елементи суперечливої реформи можуть пройти остаточне читання в парламенті наступного тижня, повідомляють ізраїльські ЗМІ.