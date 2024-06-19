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Антигуа і Барбуда приєдналася до комюніке "саміту миру"

Дмитро Шварц
19 червня 2024 р.

Держава з Карибського басейну не брала участь у конференції в Швейцарії, проте підтримала комюніке "саміту миру".

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Володимир Зеленський на "саміті миру", 16 червня 2024 року
Володимир Зеленський на "саміті миру", 16 червня 2024 рокуФото: Sean Kilpatrick/Zumapress/IMAGO

Держава Антигуа і Барбуда приєдналася до підсумкової декларації "Глобального саміту миру", який минулими вихідними відбувся у Швейцарії. Про це у соціальній мережі X у середу, 19 червня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Це перша країна, яка не була представлена на саміті, але згодом приєдналася до підсумкового документа. Це свідчить про те, що нашу "формулу миру" та наше бачення справедливого й тривалого миру поділяють усі континенти та регіони світу - від Європи до Карибського басейну. І ця коаліція лише зростатиме", - зазначив Зеленський.

Також президент зазначив, що Україна продовжить розвивати формат "саміту миру", "залучаючи нових учасників і ретельно працюючи над наближенням миру". "Дійсно стабільний світ - це світ справжньої рівності, де всі нації мають право голосу та можуть продемонструвати своє лідерство", - наголосив Зеленський.

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Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква зазначив, що відтепер Антигуа і Барбуда залучена до процесу разом з іншими учасниками. Також він повідомив, що наприкінці травня взяв участь у міжнародній конференції малих острівних держав, що розвиваються, яка відбувалась саме в Антигуа. 

"Малі острівні держави також відчувають вплив російської агресії, зокрема у сфері продовольчої та екологічної безпеки. Їх участь в імплементації нашої формули не менш важлива, аніж внесок Європи чи Америки. Продовжуємо працювати над ще більшим їх залученням до спільної роботи", - додав він.

Нагадаємо, що Руанда, Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під підсумковою декларацією "саміту миру". Таким чином станом на середу, 19 червня, комюніке саміту миру підтримали 78 держав та низка організацій.

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