AI: За рік кількість страт у світі зросла майже на третину

За даними міжнародної організації Amnesty International, у 2023 році було страчено не менше 1153 людей - на 31 відсоток більше, ніж у попередньому році. Цей показник став найвищим з 2015 року.

Згідно з доповіддю правозахисної організації Amnesty International (AI), у 2023 році було страчено не менше 1153 людей. Це на 31 відсоток більше, ніж у попередньому році: у 2022-му було виконано не менше 883 смертних вироків. Показник 2023 року став найвищим з 2015 року, коли Amnesty International зареєструвала 1634 випадки смертної кари.

З 16 країн, у яких були виконані смертні вироки минулого року, різке зростання забезпечили лише кілька: на Іран припало майже три чверті (не менше 853) усіх страт, на Саудівську Аравію - 15 відсотків (172). Більша кількість вироків порівняно з 2022 роком була виконана в Сомалі (не менше 38) та США (24).

Кількість нових смертних вироків, винесених у світі у 2023 році, теж зросла - на 20 відсотків (2428 вироків у 52 країнах).

Інформація про кількість смертних вироків і страт у Китаї є державною таємницею, але в Amnesty International припускають, що може йтися про тисячі страчених у цій країні. Те саме стосується і Північної Кореї та В'єтнаму, яких правозахисники підозрюють у проведенні страт у великих масштабах.

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Білорусь - єдина країна Європи, де засуджують до страти

Amnesty International вважає успіхом скорочення кількості країн, у яких виконуються смертні вироки. Число таких країн скоротилося з 20 у 2022 році до 16 у 2023 році. Загалом наразі смертну кару припинили застосовувати у 144 країнах.

У Білорусі, Японії, М'янмі та Південному Судані смертні вироки в 2023 році не виконували. Білорусь залишається єдиною країною Європи, де ув'язнених засуджують до страти. Минулого року законодавство в країні посилили - тепер смертна кара передбачена для чиновників та військовослужбовців, засуджених за держзраду. У 2023 році в Білорусі було винесено один смертний вирок: стосовно 47-річного чоловіка, якого суд визнав винним у катуванні та вбивстві трирічного сина.

Смертний вирок як політичний інструмент

Згідно з доповіддю Amnesty International, влада Ірану дедалі частіше використовує смертну кару для залякування населення та зміцнення своєї влади. Із загальної кількості смертних вироків понад 60 відсотків були виконані за злочини, які за міжнародним правом не повинні каратися смертною карою, зокрема, за злочини, пов'язані з наркотиками.

У Саудівській Аравії, країні, яка посідає третє місце за кількістю смертних вироків, ситуація покращилася лише на перший погляд, стверджують правозахисники. Хоча кількість виконаних смертних вироків знизилася на 12 відсотків (до 172 зі 196 у 2022 році), у доповіді Amnesty International йдеться, що "зізнання" були отримані із застосуванням тортур, а смертні вироки виносилися всупереч міжнародному праву і після несправедливих судових процесів. Як, наприклад, у справі Мухаммада аль-Гамді. Колишнього вчителя було засуджено до страти в липні 2023 року за дописи в соціальних мережах з критикою уряду.

В Ірані та Саудівській Аравії було зафіксовано багато страт за дії, які можуть вважатися злочином у разі дуже широкого трактування законодавства. Наприклад, до страти там можуть засудити за "ворожнечу проти Бога".

Ще одним питанням для правозахисників став Сінгапур, де за допомогою надмірного застосування страти намагалися взяти під контроль проблему наркотиків.

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