У США людину вперше стратили за допомогою чистого азоту

Засудженого до смертної кари чоловіка стратили у штаті Алабама за допомогою чистого азоту вперше в історії США. Смертний вирок щодо 58-річного злочинця виконали у в'язниці міста Етмор.

У США вперше стратили чоловіка, засудженого до смертної кари, із застосуванням нового методу - так званої азотної гіпоксії. Смертний вирок щодо 58-річного Кеннета Юджина Сміта приведено у виконання у в'язниці міста Етмор у штаті Алабама в четвер, 25 січня, що підтвердив генеральний прокурор штату Стів Маршалл.

Верховний суд США двома днями раніше відхилив клопотання засудженого про відстрочку страти. Засудженого до смертної кари ув'язненого стратили за допомогою чистого газу вперше в історії Сполучених Штатів.

Штат Алабама - один із трьох у США, де дозволена страта з використанням азоту. Під час процедури людина вдихає чистий азот через маску - у результаті вона помирає від нестачі кисню. Цей газ позбавляє людину можливості вдихати кисень і тим самим настає поступове удушення. Востаннє в США ув'язненого стратили за допомогою газу 1999 року. Тоді використовували гідроціанід, також відомий як ціанід водню і синильна кислота.

Друга спроба страти Сміта

Кеннета Юджина Сміта було засуджено до смертної кари 1989 року після того, як роком раніше він убив дружину пастора на його замовлення. Перший смертний вирок мали виконати за допомогою смертельної ін'єкції 2022 року. Однак у той час відповідальний за страту персонал в'язниці не зміг влучити голкою у вену для введення отрути і не вклався у відведений для страти час. Таким чином Сміт став одним із небагатьох злочинців у США, якого страчували двічі.

Ще під час підготовки страти Сміта за допомогою азоту це викликало різку критику з боку Організації Об'єднаних Націй (ООН). Представниця Комісії ООН з прав людини в Женеві Равіна Шамдасані минулого тижня засудила заплановане використання "нового і неперевіреного" методу страти. Згідно з міжнародним правом, це може бути прирівняно до "тортур або нелюдського чи такого, що принижує гідність, покарання або поводження".

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International назвала вбивство через удушення особливо жорстоким методом страти. Натомість влада Алабами, навпаки, стверджувала, що використання азотного газу - "можливо, найгуманніший із коли-небудь розроблених методів страти" і аналогічний способу евтаназії, який застосовують у всьому світі.

Азотний газ іноді використовують для вбивства тварин. Азот - один із інертних газів, який не чинить жодного впливу на організм, а просто "розбавляє" кисень, поступово заміщаючи його в усіх живих клітинах, стверджують у штаті.