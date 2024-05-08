Американці бояться, що Україна програє? Що каже опитування

В американському суспільстві зростає побоювання, що Україна може програти війну, а ставлення до допомоги Києву дедалі сильніше залежить від партійної приналежності, випливає з нового опитування Pew Research Center.

В американському суспільстві зросли побоювання щодо того, що Росія здобуде перемогу і захопить Україну, а також може вторгнутися в інші сусідні країни. Про це свідчить свіже опитування, проведене неурядовим дослідницьким центром Pew Research Center, що базується у Вашингтоні.

Крім того, дослідження показало, що в американському суспільстві зберігається поляризація у питаннях ставлення до НАТО і допомоги Україні. DW розповідає про основні результати опитування, яке проводилося у квітні 2024 року - онлайн та особисто - серед 3600 американців із репрезентативної вибірки.

Ставлення в США до війни в Україні та допомоги Києву

31 відсоток американців вважає, що Вашингтон надає Україні занадто багато допомоги. 25 відсотків опитаних називають обсяг допомоги достатнім, приблизно стільки ж - 24 відсотки - недостатнім. Ще 18 відсотків не змогли відповісти на це запитання.

Прибічники Демократичної та Республіканської партій при цьому кардинально розійшлися у своїх оцінках. Майже половина республіканців (49 відсотків) назвали допомогу Україні надлишковою, недостатньою її вважають лише 13 відсотків. Серед демократів думка протилежна: 36 відсотків визнали допомогу недостатньою, а надлишковою - лише 16 відсотків опитаних.

Хоча одразу після початку повномасштабної війни Росії проти України ситуація була протилежна. У березні 2022 року 49 відсотків республіканців нарікали на недостатню підтримку Києва з боку США. Тоді так вважали 38 відсотків демократів, їхня частка знижувалася протягом двох років, але у квітні 2024 року повернулася на рівень початку війни.

Усередині партій поляризація відрізняється сильніше, зазначають автори опитування. Консервативні республіканці частіше за ліберальних однопартійців кажуть, що США надають занадто багато допомоги (54 відсотки проти 40 відсотків). Серед демократів 54 відсотки консерваторів партії вважають підтримку надлишковою - проти 11 відсотків з такою позицією серед ліберальних прихильників демократів.

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Побоювання через можливу поразку України та нові напади РФ

За два роки в американському суспільстві зросли побоювання, що Україна зазнає військової поразки і буде захоплена Росією - цього бояться 44 відсотки опитаних порівнянно з 38 відсотками у вересні 2022 року. Показник не повернувся до пікового рівня квітня 2022 року, коли поразки України боялися 55 відсотків опитаних. Не відчувають подібних побоювань сьогодні 23 відсотки опитаних американців (26 відсотків і 16 відсотків відповідно у вересні та квітні 2022 року).

Сильніше побоювання щодо того, що Україна програє, зросли серед демократів - на 10 відсоткових пунктів до 55 відсотків. Серед республіканців ця частка зросла незначно - з 32 до 35 відсотків. При цьому поразка України викликає більше занепокоєння у старшого покоління - про це заявили 60 відсотків американців, старших 65 років. Молоді люди до 30 років у 35 відсотках випадків визнали, що їх турбує така перспектива.

Майже половина американців (48 відсотків) побоюються, що Росія може вторгнутися в інші країни регіону, у 23 відсотків опитаних це не викликає занепокоєння. Серед республіканців так відповіли 41 відсоток опитаних, серед демократів - 58 відсотків. У квітні 2022 року побоювання висловлювали 59 відсотків опитаних, спокій - 15 відсотків. Старше покоління і в цьому питанні демонструє більший острах, аніж молодь (61 відсоток проти 41 відсотка).

Однаковим виявився відсоток людей, які вважають, що допомога Україні або допомагає, або шкодить національній безпеці США - по 36 відсотків. Демократи частіше відповідають, що допомога Києву йде на користь нацбезпеці (49 відсотків проти 26 відсотків, які вважають, що шкодить). Серед республіканців картина інша: 47 віжсотків вважають, що допомога шкодить нацбезпеці, 24 відсотки - що йде на користь.

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Упевненість у Зеленському

Більша частина опитаних американців (48 відсотків), як і раніше, заявляють про свою впевненість у президенті України Володимирі Зеленському - цей показник знизився з 2023 року на вісім відсоткових пунктів. У відсутності впевненості в ньому зізналися 39 відсотків респондентів.

Серед демократів підтримка українського лідера вища - у нього вірять 65 відсотків опитаних. Республіканці схильні сумніватися і не довіряти Зеленському в 55 відсотках випадків. Підтримують президента України 34 відсотки прихильників партії.

Ставлення американців до Росії і Путіна

Переважна кількість американців (88 відсотків), як і раніше, негативно ставляться до президента Росії Володимира Путіна і його дій на міжнародній арені. При цьому 67 відсотків опитаних заявили, що ставляться "вкрай негативно". У цьому питанні республіканці і демократи, загалом, зайняли однакову позицію, зазначають соціологи.

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