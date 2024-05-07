США визнають Путіна президентом РФ - Держдеп

США визнають Путіна президентом РФ - Держдеп7 травня 2024 р.
Сполучені Штати Америки визнають Володимира Путіна президентом Російської Федерації, проте не надсилатимуть свого представника на його інавгурацію 7 травня. Про це заявив представник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу у понеділок, 6 травня.
"Ми, звичайно, не вважали ці вибори вільними та чесними, але він є президентом Росії і збирається продовжувати виконувати цю посаду... Але у нас не буде представника на його інавгурації”, - зазначив Міллер.
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На інавгурацію Путіна прийдуть представники семи держав ЄС
Раніше у Кремлі повідомили, що глави всіх іноземних дипломатичних місій у Москві були запрошені на інавгурацію Путіна.
Посла Євросоюзу на церемонії інавгурації в Москві не буде, що відповідає позиції більшості держав-членів. Як передає Reuters з посиланням на неназваного європейського дипломата, 20 країн-членів ЄС бойкотуватимуть захід, але очікується, що сім інших країн пришлють своїх представників. Крім Франції, очікується участь Угорщини та Словаччини, повідомили два дипломатичних джерела.
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Паризьке дипломатичне джерело повідомило, що "Францію представлятиме її посол у Росії".
Виступаючи разом із президентом Китаю Сі Цзіньпінем в понеділок, президент Франції Еммануель Макрон заявив наступне: "Ми не перебуваємо у стані війни з Росією чи російським народом, і ми не маємо бажання змінити режим у Москві".
Водночас у міністерстві закордонних справ України не бачать "правових підстав" для визнання Путіна "демократично обраним і легітимним президентом РФ".