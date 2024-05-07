США визнають Путіна президентом РФ - Держдеп

У Білому домі визнають Володимира Путіна президентом РФ, хоч і не вважають нещодавні вибори вільними та чесними.

Сполучені Штати Америки визнають Володимира Путіна президентом Російської Федерації, проте не надсилатимуть свого представника на його інавгурацію 7 травня. Про це заявив представник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу у понеділок, 6 травня.

"Ми, звичайно, не вважали ці вибори вільними та чесними, але він є президентом Росії і збирається продовжувати виконувати цю посаду... Але у нас не буде представника на його інавгурації”, - зазначив Міллер.

Читайте також: Що буде, якщо ЄС не визнає Путіна президентом РФ?

На інавгурацію Путіна прийдуть представники семи держав ЄС

Раніше у Кремлі повідомили, що глави всіх іноземних дипломатичних місій у Москві були запрошені на інавгурацію Путіна.

Посла Євросоюзу на церемонії інавгурації в Москві не буде, що відповідає позиції більшості держав-членів. Як передає Reuters з посиланням на неназваного європейського дипломата, 20 країн-членів ЄС бойкотуватимуть захід, але очікується, що сім інших країн пришлють своїх представників. Крім Франції, очікується участь Угорщини та Словаччини, повідомили два дипломатичних джерела.

Читайте також: Відповідь на заяву Макрона: РФ анонсувала навчання із застосування тактичної ядерної зброї

Паризьке дипломатичне джерело повідомило, що "Францію представлятиме її посол у Росії".

Виступаючи разом із президентом Китаю Сі Цзіньпінем в понеділок, президент Франції Еммануель Макрон заявив наступне: "Ми не перебуваємо у стані війни з Росією чи російським народом, і ми не маємо бажання змінити режим у Москві".

Водночас у міністерстві закордонних справ України не бачать "правових підстав" для визнання Путіна "демократично обраним і легітимним президентом РФ".