Як гроші впливають на результат президентських виборів у США

Виборча кампанія в США обходиться в мільярди доларів. Пожертвування надходять як від дрібних донорів, так і від бізнесменів, які сподіваються отримати вплив. Чи переможе в підсумку той, хто збере більше грошей?

У жодній іншій країні світу в президентську виборчу кампанію не вливається стільки грошей, як у США. 25 серпня стало відомо, що відтоді, як до боротьби за найвищу державну посаду приєдналася Камала Гарріс та її кандидат у віцепрезиденти Тім Волз, уже зібрали 540 мільйонів доларів. За той самий період Дональду Трампу, за його словами, надійшли 138 мільйонів доларів.

А 2020 року Джо Байден, який переміг, і Дональд Трамп, який програв, разом витратили на виборчу кампанію приблизно 5,7 мільярда доларів - це стало рекордною сумою, що вдвічі перевищила показник попередніх виборів, підрахувала організація Open Secrets, яка документує пожертви на виборчі кампанії.

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Великі донори кандидатів у президенти мають свої інтереси

Виборча кампанія у США фінансується не лише за рахунок незліченних дрібних спонсорів - обом головним суперникам регулярно надходять мільйонні суми від надбагатих людей, які часто пов'язані з комерційними підприємствами.

Так, наприклад, мільярдер Джордж Сорос і його син Александер підтримують кандидатку від демократів Камалу Гарріс. Родина Соросів відома як великий донор, вона витрачає на виборчу кампанію десятки мільйонів доларів.

Рід Гоффман, відомий венчурний капіталіст, співзасновник соцмережі для ділових контактів LinkedIn і член ради директорів Microsoft, пожертвував демократам сім мільйонів доларів. При цьому в інтерв'ю CNN він висловив сподівання, що "віцепрезидентка Гарріс замінить" главу Федеральної торгової комісії США (FTC) Ліну Хан, оскільки та, мовляв, не приносить користі Америці.

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Дональд Трамп також отримує допомогу від впливових бізнес-лідерів. Наприклад, як повідомляє американський журнал Time, мільярдер Тімоті Меллон витратив у травні на підтримку кандидата-республіканця 50 мільйонів доларів.

Трампа також підтримують інвестор Девід Сакс і глава Tesla Ілон Маск - останній, за повідомленнями ЗМІ, витратив на кампанію експрезидента десятки мільйонів. У бесіді з Дональдом Трампом на платформі X 13 серпня Маск підтвердив, що надає йому фінансову підтримку, і навіть запропонував співпрацю в можливій майбутній адміністрації Трампа. "Я думаю, було б чудово створити комісію з ефективності уряду, яка б стежила за тим, щоб гроші платників податків витрачали з розумом, - сказав він. - Я був би радий увійти до складу такої комісії". Пізніше Трамп підтвердив, що в разі обрання готовий запропонувати Маску посаду в Білому домі.

Власник інтернет-платформи X Ілон Маск витратив на кампанію Дональда Трампа десятки мільйонів доларів Фото: Andre M. Chang/Zuma/Imago

Що більші пожертвування, то більше виникає підозр, що з їхньою допомогою намагаються впливати на політику.

Дискусії про те, чи не слід обмежити пожертви на виборчі кампанії, велися в США вже протягом десятиліть. І 2010 року Верховний суд США ухвалив важливе рішення: будь-яке обмеження на фінансування політичних кампаній зрештою є цензурою і, отже, незаконним.

Науковий співробітник Єнського університету Йорґ Гебенштрайт (Jörg Hebenstreit), який вивчає внутрішню політику США і фінансування виборчих кампаній, вважає це судове рішення поворотним моментом у політиці США. "Це означає, що починаючи з 2010 року можна вносити скільки завгодно пожертв - чи то компанія, чи то банк, чи то профспілка, чи то група зацікавлених осіб, чи то окрема заможна людина", - пояснив Гебенштрайт в інтерв'ю DW.

А ось на прямі пожертвм кандидатам обмеження є - фізична особа може внести не більше 6600 доларів США. Існує також можливість пожертвувати гроші вподобаному кандидату через комітети політичних дій (Political Action Commitee, PAC) - організації, що підтримують конкретну кандидатуру. Зазвичай їх створюють компанії, профспілки або зацікавлені групи, які не можуть переказувати кошти від свого імені, але збирають пожертви від своїх членів або співробітників. А вони, своєю чергою, як фізичні особи, не можуть жертвувати в PAC понад 5000 доларів на рік.

Крім того, приватні особи можуть пожертвувати 41 300 доларів на рік національним партійним організаціям.

Мільйонні пожертви обхідними шляхами

Але обмеження знімаються, якщо надавати пожертви через особливі PAC, так звані супер- або спеціальні комітети політичних дій (Super PAC). Цим по суті незалежним лобістським групам, які у великій кількості почали створюватися після 2010 року, дозволено збирати необмежену кількість грошей - від приватних осіб, компаній і будь-яких інших донорів. Однак передавати гроші безпосередньо кандидатам їм не дозволяється - натомість вони можуть розміщувати рекламу на користь учасників президентських перегонів. Єдина умова - ця реклама не повинна координуватися передвиборчим штабом підтримуваного кандидата.

За дотриманням цієї вимоги офіційно стежить Федеральна виборча комісія (FEC). Однак, за словами Йорґа Гебенштрайта, де-факто цю заборону можна обійти за допомогою десятків лазівок.

Кандидатка у президенти США Камала Гарріс (п) та її кандидат у віцепрезиденти Тім Волз Фото: Charles Rex Arbogast/AP/dpa/picture alliance

Професор політології Університету Санкт-Галлена у Швейцарії Джеймс Девіс каже, що зараз на виборчу кампанію в США витрачаються безпрецедентні, "приголомшливі суми": "Ніколи раніше ми не бачили нічого подібного".

Чи визначає розмір бюджету кампанії те, хто стане президентом?

Який же вплив мають на результат перегонів усі ці мільйони доларів? Як зазначає Йорґ Гебенштрайт, дослідження показують, що взагалі-то ефект від пожертв досить малий: "Обидва кандидати загалом добре відомі. І те, чи вкладуть вони ще 100 мільйонів у виборчу кампанію, зрештою, не має жодного значення для фактичного результату виборів".

Джеймс Девіс вважає, що мінімальний рівень пожертв, безумовно, необхідний, щоб створити партійну організацію для передвиборчої кампанії. "І дуже важливо мотивувати людей, щоб вони дійсно прийшли до урни в день виборів. А це коштує певних грошей", - стверджує політолог в інтерв'ю DW.

Крім того, дрібні спонсори також дуже важливі для партій, адже за кожною невеликою пожертвою стоїть голос. "Мільярдер може пожертвувати кілька мільйонів доларів, але при цьому віддати лише один голос біля виборчої урни", - каже Девіс.

І врешті-решт, на його думку, важливо мати меседж, який знайде відгук у виборців, одних грошей тут недостатньо. Так, під час виборчої кампанії 2016 року Гілларі Клінтон зібрала значно більше грошей, ніж Дональд Трамп, але це не допомогло їй виграти.

Пожертви продовжують працювати і після виборів

Часто трапляється так, що великі спонсори здатні забезпечити собі вплив на політику і після виборів. "Коли хтось жертвує мільйони, то не буде випадковістю, якщо він одного разу отримає запрошення на захід за участю новообраного президента", - упевнений Девіс.

Гебенштрайт додає, що часом деяким донорам пропонують і крісла в адміністрації, місця послів або інші дипломатичні посади. Такі випадки були, зокрема, після приходу в Білий дім Трампа у 2016 році.

Виборці хочуть обмежити пожертви, але у Вашингтоні проти

Не дивно, що населення налаштоване радше проти подібних ексцесів. Згідно з опитуванням дослідницького центру Pew Research Center, понад сім із десяти дорослих жителів США хочуть, щоб для обсягу пожертвувань від приватних осіб або організацій на політичні кампанії були запроваджені обмеження. Вісім із десяти респондентів вважають, що люди, які жертвують гроші на політичні кампанії, чинять занадто великий вплив на рішення членів Конгресу.

В американському Конгресі немає більшості для підтримки обмежень на розмір пожертв на передвиборчі кампанії Фото: Liu Jie/Xinhua/picture alliance

Однак, на думку Йорґа Гебенштрайта, шанси на подібне регулювання невеликі, оскільки відповідні ідеї не знайдуть більшості в Конгресі.

Однією з причин дорожнечі виборчих кампаній у США Джеймс Девіс називає те, що, на відміну від інших країн, в Америці кампанії не можуть фінансуватися з держбюджету. А крім того, до кожних президентських виборів доводиться перебудовувати весь партійний апарат величезної країни. "Можна сказати, що партія збирається на федеральному рівні тільки раз на чотири роки, тобто ця організація має перебудовуватися кожні чотири роки в 50 штатах і у відповідних виборчих округах, - пояснює професор політології. - Усе це дуже дорого".

І, насамкінець, треба враховувати, що виборчі кампанії у США значною мірою організовуються через засоби масової інформації, які перебувають майже виключно в приватних руках - на це теж витрачаються величезні суми. Тож можна очікувати, що і бюджет цьогорічної виборчої кампанії у США поб'є всі рекорди.