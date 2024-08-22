Тім Волз прийняв номінацію як кандидат у віцепрезиденти

Висунення кандидатом у віцепрезиденти США - "честь усього мого життя", заявив губернатор Міннесоти на з'їзді Демократичної партії в Чикаго. Кандидатури Волза та Гарріс підтримав експрезидент Білл Клінтон.

Губернатор штату Міннесота Тім Волз прийняв висування як кандидат у віцепрезидент США від Демократичної партії. Це є "честю усього мого життя", заявив Волз на національному з'їзді демократів у Чикаго у середу, 21 серпня.

"Сьогодні ввечері ми всі перебуваємо тут із прекрасної та простої причини - ми любимо цю країну", - заявив він. У своїй промові 60-річний політик розповів про етапи свого життя, зокрема, дитинство в маленькому місті в Небрасці та свою роботу тренером з американського футболу.

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Волза та Харріс підтримав Білл Клінтон

Того ж дня на з'їзді виступив колишній президент США Білл Клінтон, який підтримав Волза і нинішню віцепрезидентку США Камалу Гарріс, яку демократи висувають кандидаткою у президенти. Гарріс та Волз - два лідери "з типово американськими і водночас неймовірними життєвими історіями", заявив він.

Клінтон висловив упевненість, що Гарріс і Волз стануть ковтком "свіжого повітря" для США, і американці, які їх вибрали, "пишатимуться цим до кінця життя".

У перший день з'їзду Демократичної партії з прощальною промовою виступив президент США Джо Байден.

Вибори президента США відбудуться 5 листопада.