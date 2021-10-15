 Афганістан: вибухи в мечеті в Кандагарі забрали десятки життів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2021

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Афганістан: вибухи в мечеті в Кандагарі забрали десятки життів

Десятки людей загинули внаслідок вибухів у мечеті міста Кандагар. Відповідальності за напад на себе ще ніхто не взяв.

Очевидці чули три вибухи в мечеті міста Кандагар

Очевидці чули три вибухи в мечеті міста Кандагар

Кілька вибухів в шиїтській мечеті міста Кандагар на півдні Афганістану забрали життя десятків людей. Трагедія сталася 15 жовтня, під час п'ятничного намазу, коли в храмі зазвичай збирається найбільше людей.

Очевидці, яких цитує агенція AFP, кажуть, що чули три вибухи. Один із них прогримів біля входу в мечеть, інший - в південній частині будівлі, третій вибух пролунав з приміщення, де віряни миються перед молитвою. За даними агенції, яка посилається на місцевих медиків, щонайменше 32 особи загинули, ще понад 50 отримали поранення. Агенція dpa, своєю чергою, повядомляє про щонайменше 20 захиблих внаслідок вибухів. 

Вибухи пролунали під час п'ятничної молитви, коли в мечеті було людно

Вибухи пролунали під час п'ятничної молитви, коли в мечеті було людно

На місце події прибули спеціальні підрозділи радикального ісламістського руху "Талібан". Таліби оточили храм і закликали жителів міста здати кров для переливання постраждалим. Про причини вибухів не повідомляють, відповідальності за них ще ніхто не взяв. У міністерстві внутрішніх справ адміністрації "Талібану" заявили, що вивчають деталі інциденту й притягнуть винних до відповідальності.

Суперництво ІД і "Талібану"

Тиждень тому, 8 жовтня, унаслідок вибуху бомби в шиїтській мечеті в афганському місті Кундуз загинули понад 40 людей. "Талібан" заявив, що це був напад смертника. У вересні теракт біля аеропорту Кабула забрав життя більше як 100 цивільних афганців, а також 13 військовослужбовців США.

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Відповідальність за обидва напади на себе взяло терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІД). ІД раніше заявляла, що вчинила ще кілька нападів з часу захоплення талібами влади в Афганістані у серпні 2021 року. Попри те, що ІД, як і "Талібан", є сунітською організацією, між двома угрупованнями точиться запекла боротьба. Таліби раніше переслідували вірян-шиїтів, називаючи їх іновірцями, але після захоплення влади в країни бойовики пообіцяли захищати шиїтську меншину Афганістану. 

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