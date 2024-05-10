Як пройшли акції 9 травня в Берліні

Багато російськомовних жителів Берліна традиційно відзначають 9 травня біля меморіалів радянським воїнам. Як у німецькій столиці цього року проводили пам'ятні акції - у репортажі DW.

Багато хто з мешканців Берліна, в тому числі росіяни, щороку відзначають День перемоги - 9 травня в Трептов-парку, що на сході німецької столиці, а також біля меморіалу в Тіргартені, розташованому у центрі міста. Вже третій рік заходи з нагоди 9 травня затьмарені війною Росії проти України, а поліцейським доводиться втручатися в протистояння прихильників російського вторгнення і його супротивників, котрі живуть в Берліні. Цього року все це відбувалося на тлі заборони берлінською поліцією російської символіки біля радянських пам'ятників.

Під знаком війни в Україні

"Стоїть там, український прапор показує. Йому можна, а нам не можна?",- обурюється одягнена в кольори російського триколору жінка, ще не дійшовши до меморіалу радянським солдатам в Трептов-парку. Чоловік з прапором, на якого вона показує, втім, німець. Він спілкується з перехожими німецькою. Збагнувши, що перед нею не українець, жінка відмахується і йде далі. Серед тих російськомовних жителів Берліна, хто прийшов 9-го травня в Трептов-парк, багато таких, які підтримують політику Володимира Путіна, що, однак, зовсім не означає, що в Берліні та у всій Німеччині таких більшість.

Читайте також: Як у Києві вперше відзначали День пам'яті і перемоги 8 травня

Цьогоріч, як і в попередні два роки після початку вторгнення Росії в Україну, поліція Берліна заборонила біля радянських пам'ятників російську символіку, прапори, уніформу, ордени й символи, що прославляють війну Росії проти України. Георгіївські стрічки, щоправда, фактично були дозволені - принаймні, до від'їзду російської офіційної делегації. Їх можна було вішати й на квіти, уточнив у розмові з DW поліцейський на вході. Тим часом протягом дня поліція конфіскувала кілька прапорів - російських, радянських або, наприклад, ПВК "Вагнер". Для українських прапорів обмежень немає.

Біля меморіалу в Трептов парку у Берліні 9 травня можна було побачити український прапор Фото: Daniil Sotnikov/DW

Суперечка через український прапор у Трептов-парку

"Ми громадяни Німеччини, ми вважаємо не дуже добрим використання цього дня пам'яті для (виправдання. - Ред.) сьогоднішньої війни (в Україні. - Ред.), і ми не хочемо бачити цього в Німеччині", - пояснює DW німецький активіст з українським прапором, який прийшов в Трептов-парк. Інтерв'ю з ним перериває пісня "День Побєди", що лунає з колонки на боці чоловіка, що видерся на бордюр за спиною німецького активіста. Поліцейський ввічливо просить чоловіка з колонкою відійти, що той, не сперечаючись, робить.

Читайте також: Дружину Шредера звільнили за святкування 9 травня в посольстві Росії

Тим часом поблизу активіста з прапором України назбиралася група людей, які, здається, щиро не розуміють, чому його не проганяють. "Це ж ганьба, ганьба", - тонким голосом кричить літня жінка. "Він провокує, провокує", - підтакує їй інший голос німецькою з російським акцентом. "А ви не піддавайтеся на провокації", - спокійно відповідає працівниця поліції. "Ми його не захищаємо, - не погоджується вона з натовпом. - Ми захищаємо закон. Він має на це дозвіл, якщо на нього зараз нападуть, це нормально, по-вашому?".

Читайте також: Коли стріляє німецький поліцейський?

Ажіотаж серед присутніх викликає і 87-річний колишній генеральний секретар СЄПН, останній керівник НДР Еґон Кренц (Egon Krenz), який відбув у минулому покарання через причетність до розстрілу східних німців, котрі намагалися втекти з НДР. Він теж прийшов у Трептов-парк, де поклав квіти. До політика вишикувалася невелика черга з охочих потиснути йому руку і подякувати "за все".

Як проходила акція в Тіргартені

Після 10 ранку частина присутніх в Трептов-парку поспіхом попрямувала в центр Берліна до меморіалу в Тіргартені, де традиційно проводять акцію "Безсмертний полк". Звичне місце старту біля Бранденбурзьких воріт перекрито - тут будують фан-зону для майбутнього Чемпіонату Європи з футболу, тож маршрут починається з другого боку від меморіалу.

Обстановка тут інша. "Я приніс їх сюди (портрети. - Ред.) як нагадування, що страшні роки війни ніколи не повинні повторитися. Всі повинні пам'ятати, хто приніс нам мир", - розповідає один з учасників ходи. В очікуванні старту учасники "Безсмертного полку" хором співають "Катюшу", дехто починає танцювати. "Спасібо дєду ..." - затягує чоловічий голос. "За побєду!" - вигукує натовп у відповідь.

Акція в Тіргартені в Берліні 9 травня Фото: Daniil Sotnikov/DW

Читайте також: Посол України у ФРН відмовився покладати квіти до меморіалів СРСР

Тим часом серед чорно-білих портретів учасників Другої світової війни зустрічалися й фотографії вбитих лідерів сепаратистів самопроголошеної "ДНР".

Раптом лунає великоднє вітання: "Христос Воскрес". "Воістину воскрес", - так само гучно відповідає натовп. Потім хтось вигукнув: "Мир. Труд. Травень". І перегук закінчується.

Поліцейські, звіряючись з товстою брошурою, в якій зібрані різні прапори, намагаються розібратися, чи можна учасникам проходити з гербами російських міст - Москви й Самари. Організованої ходи не відбувається. Поліція пропускає в бік меморіалу невеликими групами рівно по 10 осіб, цей процес розтягується більше ніж на годину, і "Безсмертний полк" розрізнено йде покладати квіти до пам'ятника.

Сутички біля меморіалу

На території меморіалу їх зустрічає невелика група людей, що стоять на узвишші з українським прапором. Ще одне полотно розгорнув той же активіст, що був у Трептов-парку. На адресу групи українців лунають вигуки обурення і навіть лайка з боку тих, хто проходить до меморіалу. "Стоять два мужики, фронт їх чекає...",- люто кричить їм жінка. "Це ж треба так... український прапор розгорнули", - обурюється чоловік.

Біля меморіалу, до якого учасники акції "Безсмертний полк" кладуть квіти, обстановка загострюється. Двоє кремезних чоловіків з татуюваннями підходять до німецького активіста з українським прапором. Він змушений сховатися за колонами, а на його місці змикаються ряди поліцейських. Утім, сутички вдається уникнути, все обмежується словесною перепалкою. Відповідно до заяви поліції Берліна, до заходів у Тіргартені було залучено 900 осіб.