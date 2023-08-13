У Німеччині вшанували жертв Берлінського муру

Політики ФРН вшанували пам'ять тих, хто був убитий прикордонниками в колись розділеному Берліні. Щонайменше 140 людей загинули, намагаючись втекти з комуністичної Східної Німеччини до Західного Берліна.

У столиці Німеччини Берліні німецькі урядовці й політики зібралися в неділю, 13 серпня, з нагоди 62-их роковин спорудження Берлінського муру, що розпочалося 13 серпня 1961 року.

Ґіффай: "Свободу не можна сприймати як належне

Бургомістерка Берліна й державна сенаторка з питань економіки, енергетики та підприємництва Франциска Ґіффай (Franziska Giffey) разом з іншими німецькими посадовцями відвідала поминальну службу в Каплиці примирення в Берліні. Потім Ґіффай та решта учасників жалобних заходів поклали вінки до меморіалу на Бернауерштрассе.

Учасники жалобних заходів поклали вінки до меморіалу на Бернауерштрассе Фото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

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"Навіть після стількох років важливо й надалі нагадувати, що демократія і свобода не можуть сприйматися як належне", - написала Ґіффай у соцмережі X, раніше відомій як Twitter. Вона зазначила, що у час існування Берлінського муру люди гинули в боротьбі за свободу, за об'єднану Німеччину і вільний Берлін.

За оцінками Фонду Берлінського муру, щонайменше 140 людей загинули, намагаючись перетнути стіну зі Східного до Західного Берліна.

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Однією з жертв, яких згадували у неділю, є Петер Фехтер. 18-річний юнак намагався втекти через стіну в 1962 році, але був поранений пострілом прямо перед нею. Фехтер просив про допомогу, але східнонімецькі прикордонники цього не зробили.

Західнонімецька поліція бачила Фехтера, але не змогла йому допомогти, бо боялася наразити себе на небезпеку. Фехтер перестав кричати через 50 хвилин після пострілу, а східнонімецькі ЗМІ згодом повідомили про його смерть.

Петер Фехтер намагався втеки зі Східного Берліна й поплатився життям за це Фото: dpa/picture-alliance

На Циммерштрассе, де він загинув, також було заплановано жалобні заходи у пам'ять про Фехтера. Циммерштрассе розташована поруч з колись сумнозвісним контрольно-пропускним пунктом - "Чекпойнт Чарлі".

Меморіальні заходи також проводилися й у сусідній землі Бранденбург.

Падіння муру символізувало завершення "холодної війни"

Комуністична Східна Німеччина, що ввійшла в історію під назвою Німецька Демократична Республіка (НДР), звела 155-кілометровий прикордонний паркан, що в Берліні мав здебільшого вигляд справжнього муру, щоб утримати своїх громадян від втечі до Західного Берліна. Прикордонники НДР отримали наказ розстрілювати тих, хто намагався втекти.

9 листопада 1989 року падіння Берлінського муру врешті-решт призвело до возз'єднання Німеччини. Крім того, та подія також символізувала кінець "холодної війни".