Біля радянських меморіалів у Берліні 8 і 9 травня заборонено демонструвати російські прапори і Z-символіку. Посольство Росії в Німеччині вважає це обмеження "дискримінацією".

Поліція Берліна заборонила демонструвати 8 і 9 травня російські прапори, георгіївські стрічки, військову форму, а також символіку, що "прославляє" війну Росії проти України, на кшталт літер Z і V, біля радянських меморіалів у Трептов-парку, Тіргартені та Шенхольцер-Гайде, повідомила у вівторок, 7 травня, низка німецьких ЗМІ.

Також у цих місцях заборонено вмикати російські марші та військові пісні. Виключення зроблено для ветеранів Другої світової війни, дипломатів та державних службовців.

Посольство Росії у ФРН закликало владу Берліна скасувати цю заборону, назвавши її "дискримінацією, що суперечить духу історичного примирення між народами Росії та Німеччини в післявоєнний період".

Минулоріч російські прапори теж були під забороною

У 2022 і 2023 роках в Берліні діяли такі самі обмеження на демонстрацію символіки країни-агресора. У 2022 році під заборону також потрапили прапори України.

Обмеження на українську символіку планували запровадити і минулоріч, але Адміністративний суд Берліна скасував запроваджену поліцією заборону.