Макеєв відмовився покладати у ФРН квіти до меморіалів СРСР

Представники посольства України в ФРН вирішили не покладати квіти до місць, які ретранслюють пропаганду СРСР і РФ. Також вони застерігають від спроб Росії "привласнити" перемогу над нацизмом.

Посольство України у Німеччині в понеділок, 8 травня започатковує у Берліні новий формат вшанування Дня пам’яті та примирення та усіх жертв Другої світової війни, йдеться у повідомленні посольства, оприлюдненому у Facebook напередодні.

Посол Олексій Макеєв та інші українські дипломати посольства відмовляються від покладання вінків та квітів до радянських меморіалів або місць із радянською символікою у німецькій столиці.

Замість цього посол разом із державним міністром МЗС Німеччини Тобіасом Лінднером (Tobias Lindner) і бургомістром Берліна Каєм Веґнером (Kai Wegner) покладе квіти до центрального німецького меморіалу пам'яті жертв війн і тиранії Neue Wache.

Після цього Макеєв відвідає будівлю Рейхстагу, де буде організоване спільний підхід з депутатами німецького Бундестагу до написів назв українських міст, зроблених українськими військовими зі складу Червоної армії у травні 1945 року.

Увечері команда посольства доєднається до Ходи пам'яті українських жертв Другої світової війни.

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Дипломати проти російської пропаганди

У посольстві зауважують, що Росія намагається "привласнити" перемогу над нацизмом та маніпулювати цим у сучасному світі. При цьому українці на боці антигітлерівської коаліції зробили визначний внесок у перемогу над нацизмом та союзниками гітлерівської Німеччини.

"Україна зробила свій великий внесок у перемоги над націонал-соціалізмом і фашизмом і про це має бути пам'ять. Ми не покладатимемо квіти до місць, які ретранслюють сталінську і російську пропаганду, на кшталт "За Родіну", "За Сталіна", "Велика Вітчизняна", "1941-1945", - наголосили у диппредставництві.

Дипломати також зазначають, що Україна "чітко визначила своє місце в Європі та у світовій історії, й це схвально сприйняли наші друзі та партнери". "Час виправлення історичних помилок настав", - резюмували в посольстві.

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