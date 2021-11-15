430 мігрантів повернулися з Білорусі в Ірак

Кілька сотень іракських громадян, які провели останні тижні поблизу кордону Білорусі і Польщі, пройшли контроль для посадки на авіарейс в Ірак. Про це повідомило в четвер, 18 листопада, міністерство закордонних справ у Багдаді. Близько 430 мігрантів, в основному іракські курди, мали вилетіти з Мінська у Багдад через Ербіль, повідомила агенція Reuters.

"Я б не повертався, якби не моя дружина", - зізнався один із пасажирів за день до евакуаційного рейса. "Вона не хоче знову їхати зі мною до кордону, тому що бачила там занадто багато жахів", - додав він.

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Мігрантів репатріювали в Ірак

Представник МЗС Іраку Ахмед аль-Саххаф пізніше уточнив, що "430 іракських мігрантів були репатрійовані у Ірак евакуаційним рейсом". "Консульські групи, які знаходяться в Білорусі, продовжують реєстрацію ще 50 людей", - додав він.

Як зазначив аль-Саххаф, "міністерство докладає додаткових зусиль, щоб забезпечити найвищий рівень реагування на бажання повернутися в країну добровільно".

Мінськ: В Білорусі залишаються близько семи тисяч мігрантів

Прес-секретар білоруського правителя Олександра Лукашенка Наталія Ейсмонт заявила, що в Білорусі залишаються близько семи тисяч мігрантів. За її словами, влада Білорусі зобов'язалася сприяти у поверненні на батьківщину п'яти тисячам з них. При цьому, в Мінську вважають, що ЄС повинен створити "гуманітарний коридор для двох тисяч біженців", заявила Ейсмонт. Як стверджує вона, цієї теми торкалися в ході розмови Лукашенко та виконувачка обов'язків канцлера ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel). Офіційного повідомлення Німеччини щодо цього поки не було.

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Загострення ситуації на зовнішньому кордоні ЄС

Ситуація на східному кордоні ЄС різко загострилася 8 листопада, коли з боку Білорусі до нього підійшли декілька тисяч мігрантів, які мали намір потрапити у Євросоюз. На польсько-білоруському кордоні люди ночують у тимчасових таборах за низької температури. Останніми днями групи мігрантів неодноразово намагалися прорватися через загородження і перетнути кордон.

У кінці травня Лукашенко заявив, що влада більше не затримуватиме мігрантів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію ЄС. На початку осені суттєво збільшилась кількість авіарейсів із країн Близького Сходу у Мінськ. Після цього різко посилився і потік мігрантів, які прагнуть потрапити в ЄС з території Білорусі.

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Європейський Союз звинувачує режим Лукашенка в умисному провокуванні напруженої ситуації і організації переправлення тисяч мігрантів до кордонів ЄС у відповідь на європейські санкції.

У якості реакції на "гібридну атаку" Мінська ЄС планує ввести п'ятий пакет санкцій, який включатиме обмежувальні заходи щодо авіакомпаній, які перевозять мігрантів з Близького Сходу в Білорусь. За останні кілька днів ряд авіакомпаній заявили, що більше не братимуть на борт громадян близькосхідних країн і Афганістану, які прямують у Мінськ.