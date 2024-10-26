27 жовтня Україна перейде на "зимовий" час, можливо востаннє

Уночі 27 жовтня українці переведуть годинники на годину назад і перейдуть на "зимовий" час. Це може бути останнє переведення годинників, однак законопроєкт, який це передбачає, досі не набув чинності.

Україна в ніч на неділю, 27 жовтня, переходить на "зимовий" час - о 4-й годині ранку українці мають перевести стрілки годинника на одну годину назад. Це може бути останнє подібне переведення годинника, оскільки Верховна Рада в липні ухвалила в другому читанні законопроєкт №4201, який передбачає скасування переходу з "літнього" на "зимовий" час і навпаки.

Однак чинності ця законодавча ініціатива так і не набула. 21 серпня законопроєкт направили на підпис президенту України Володимиру Зеленському. Він документ з підписом, згідно з карткою законопроєкта, так і не повернув, хоча мав би це зробити протягом 15 днів з моменту отримання.

Нині Україна живе за східноєвропейським часом і двічі на рік переводить стрілки годинника: в останню неділю березня вперед - на "літній" час, а в останню неділю жовтня назад - на "зимовий". Годинники в Україні переводять вже майже 40 років.

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Чому законодавці прагнуть відмовитися від переведення годинників

Законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні" авторства спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука перебував на розгляді в парламенті з 2020 року. У 2021 році ініціативу підтримали в першому читанні, але в тому ж році ВР відправила документ на доопрацювання для повторного другого читання.

При розгляді законопроєкту зазначалося, що він "спрямований на захист здоров'я населення, оскільки на думку більшості науковців та лікарів, зазначений порядок обчислення часу в частині щорічного переведення стрілок годинника на одну годину вперед і назад, несе низку негативних наслідків та викликає значне погіршення стану здоров'я громадян у період адаптації до "літнього" та "зимового" часу.

У комітеті ВР з питань економічного розвитку, який рекомендував парламенту схвалити цей законопроєкт, пояснювали, що "сезонний часовий стрибок призводить до зміни біологічних ритмів людини, що негативним чином відображається на загальному стані - як фізіологічному, так і психологічному". Крім того, в комітеті зауважили, що переведення годинника не допомагає енергозбереженню.

Законопроєкт також покликаний забезпечити захист територіальної цілісності та зміцнення національної безпеки України шляхом встановлення і закріплення на всій без виключення території України єдиного київського часу, стверджували члени комітету.

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