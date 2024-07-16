Україна відмовилася від переведення годинників

Цьогоріч в Україні востаннє переведуть стрілки на зимовий час, після чого переведення скасовуються.

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 16 липня, ухвалила в повторному другому читанні законопроєкт №4201, що передбачає скасування переходу з літнього на зимовий час і навпаки. За ухвалення документа в цілому проголосували 261 депутат з необхідних 226-ти.

"Тобто в цьому році ми ще в останню неділю (27-го) жовтня переведемо стрілки на зимовий час і далі вже переведення на літній час з 2025-го та далі не буде", - написав нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Для захисту здоров'я населення"

Напередодні ухвалити цей законопроєкт рекомендував нардепам Комітет ВР з питань економічного розвитку. Документ "спрямований на захист здоров'я населення, оскільки на думку більшості науковців та лікарів, зазначений порядок обчислення часу в частині щорічного переведення стрілок годинника на одну годину вперед і назад, несе низку негативних наслідків та викликає значне погіршення стану здоров'я громадян у період адаптації до "літнього" та "зимового" часу".

У комітеті пояснили, що "сезонний часовий стрибок призводить до зміни біологічних ритмів людини, що негативним чином відображається на загальному стані - як фізіологічному, так і психологічному". Крім того, в комітеті зауважили, що переведення годинника не допомагає енергозбереженню.

Законопроєкт покликаний забезпечити захист територіальної цілісності та зміцнення національної безпеки України шляхом встановлення і закріплення на всій без виключення території України єдиного київського часу, стверджували члени комітету.

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Нині Україна живе за східноєвропейським часом і двічі на рік переводить стрілки годинника: в останню неділю березня - на літній час, а в останню неділю жовтня - на зимовий. Годинники в Україні переводять вже майже 40 років.

Законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні", авторства голови Ради Руслана Стефанчука, перебував на розгляді в парламенті з 2020 року. У 2021 році ініціативу підтримали в першому читанні, але в тому ж році ВР відправила докуменет до на доопрацювання для повторного другого читання.