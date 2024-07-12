Комітет рекомендує Раді скасувати переведення годинників

Профільний комітет Верховної Ради рекомендував нардепам підтримати проєкт закону про скасування літнього часу в Україні з кількох причин.

Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку, який визначений профільним у законопроєкті про скасування переходу з літнього на зимовий час і навпаки, рекомендував у п'ятницю, 12 липня, народним депутатам розглянути його в повторному другому читанні та ухвалити в цілому як закон.

"Для захисту здоров'я населення"

"Законопроєкт спрямований на захист здоров'я населення, оскільки на думку більшості науковців та лікарів, зазначений порядок обчислення часу в частині щорічного переведення стрілок годинника на одну годину вперед і назад, несе низку негативних наслідків та викликає значне погіршення стану здоров'я громадян у період адаптації до "літнього" та "зимового" часу", - ідеться в повідомленні.

У комітеті пояснюють, що "сезонний часовий стрибок призводить до зміни біологічних ритмів людини, що негативним чином відображається на загальному стані - як фізіологічному, так і психологічному".

"Після переведення годинникових стрілок у громадян погіршується самопочуття, знижується працездатність, спостерігається значне загострення хронічних хвороб. Наукові дослідження пов'язують зміни часу з захворюваннями серцево-судинної або імунної систем, оскільки вони переривають біологічні цикли", - йдеться в повідомленні.

"Для енергозбереження, євроінтеграції та протидії агресії РФ"

Крім того, в комітеті зауважили, що переведення годинника не допомагає енергозбереженню.

"Зазначений законопроект покликаний забезпечити захист територіальної цілісності та зміцнення національної безпеки України шляхом встановлення і закріплення на всій без виключення території України єдиного київського часу. Прийняття закону (...) сприятиме протидії агресії з боку Російської Федерації та сприятиме євроінтеграційним прагненням України", - стверджують члени комітету.

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ВР розгляне законопроєкт "найближчим часом"

Напередодні нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що цей законопроєкт планується розглянути "на найближчому пленарному тижні". Втім, точна дата розгляду невідома, адже через воєнний стан на сайті Ради не публікують у відкритому доступі інформацію про плани її роботи.

Нині Україна живе за східноєвропейським часом і двічі на рік переводить стрілки годинника: в останню неділю березня - на літній час, а в останню неділю жовтня - на зимовий. Годинники в Україні переводять вже майже 40 років.

Законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні", авторства голови Ради Руслана Стефанчука, перебуває на розгляді в парламенті з 2020 року. У ньому пропонується скасувати сезонні переведення годинників і залишити в Україні зимовий час. У 2021 році ініціативу підтримали в першому читанні.