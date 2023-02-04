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За перші дев'ять місяців 2022 року задокументовано 14 тисяч жертв серед цивільного населення України, йдеться у звіті ВООЗФото: Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance
СуспільствоУкраїна

ВООЗ: 14 тисяч мирних українців загинули до жовтня 2022 року

Степан Смишляєв
1 год. тому

Через агресію Росії станом на жовтень минулого року 17,7 мільйона людей в Україні потребували гуманітарної допомоги, а 7,5 мільйона українців - виїхали до Європи, йдеться в доповіді ВООЗ.

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Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у доповіді, представленій в суботу, 4 лютого, охарактеризувала ситуацію в Україні, спричинену розв'язаною Росією війною, як одну з восьми гострих глобальних надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я, повідомляє Reuters

Тільки за перші дев'ять місяців минулого року було задокументовано 14 тисяч жертв серед цивільного населення, ідеться у доповіді, представленій виконавчій раді генеральним директором ВООЗ Тедросом Аданомом Гебреєсусом. 17,7 мільйона людей в Україні потребували гуманітарної допомоги. 7,5 мільйона - були переміщені до Європи.

Згідно зі звітом, з 471 нападу із застосуванням важкого озброєння на медичні заклади по всьому світу, 448 були зафіксовані в Україні.

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Росія і США посперечалися через доповідь

Представник Росії в раді ВООЗ назвав доповідь політизованою і однобічною, а посилання на Україну - необґрунтованими звинуваченнями. Своєю чергою представниця США Шеба Крокер закликала підготувати оновлену доповідь, щоб задокументувати інциденти в Україні з вересня.

"Ми рішуче засуджуємо напади Росії, які завдали невимовної шкоди цивільному населенню та критичній інфраструктурі в Україні", - наголосила вона і додала, що дії РФ обмежують доступ вразливих груп населення "до життєво важливої медичної допомоги".

Крокер закликала ВООЗ представити оновлений звіт у травні і включити до нього також оцінку доступу до послуг у царині сексуального і репродуктивного здоров’я, особливо для постраждалих від сексуального насильства.

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