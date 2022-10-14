ВООЗ: Атаки на Україну вимагають "ескалації допомоги"

Європейське бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я занепокоєне станом здоров'я жителів України у зв'язку з масованими обстрілами її території останніми днями та зимою, яка наближається. Україні потрібна "ескалація гуманітарної допомоги" з боку інших країн і міжнародних організацій, заявив регіональний директор ВООЗ Ганс Клюге (Hans Kluge) у п'ятницю, 14 жовтня, на пресконференції в Копенгагені.

Першочерговим завданням, за словами Клюге, є оперативне реагування на шкоду, завдану системі охорони здоров'я України. По-друге, потрібно невідкладно задовольнити медичні потреби людей, які перебувають на звільнених ЗСУ територіях. Крім того, вважають у ВООЗ, потрібно підготуватися до комплексних загроз, які несе зима.

Клюге наголосив, що надто багато людей наразі живуть в Україні у важких умовах, змушені переїжджати з місця на місце і часто не мають доступу до опалення. Найближчими місяцями це може призвести до масових обморожень, пневмонії, інсультів, серцевих нападів та інших важких станів.

"Сувора зима, що настає, може виявитися особливо небезпечною для вразливих людей", - попередив регіональний директор ВООЗ, пообіцявши, що його організація продовжить роботу в Україні і зробить усе можливе для надання допомоги її населенню.

Україні потрібен "ракетний щит" для захисту від обстрілів

10 жовтня, у понеділок, Росія випустила понад 80 ракет по Києву, Харкову, Львову та інших містах України. Унаслідок цього загинули 23 людини, поранень зазнали близько ста. Багато ударів завдали по критично важливих об'єктах інфраструктури, у різних регіонах країни виникли перебої з енергопостачанням і зв'язком. 11 жовтня РФ продовжила обстріли.

Масовані атаки по Україні спричинили осуд міжнародної спільноти. Німеччина і США пообіцяли прискорити постачання Києву сучасних систем ППО. Президент Володимир Зеленський доручив розвідці встановити всіх причетних до атак. Україна попросила у G7 допомоги у створенні ефективного протиракетного щита.

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