ВООЗ проводить лотерею для допомоги Україні за участю зірок

Усі бажаючі можуть взяти участь у лотереї Фонду ВООЗ та виграти призи від світових зірок. В рамках акції планують зібрати 55 мільйонів євро для допомоги Україні.

Британські поп-зірки Гаррі Стайлз та Ед Ширан, американський баскетболіст та актор Шакіл О'Ніл, український боксер Володимир Кличко та низка інших світових зірок пожертвували свої особисті речі, щоб зібрати гроші для України. У суботу, 24 вересня, Фонд Всесвітньої організації охорони здоров'я запустив портал Human Kind , на якому проводиться розіграш на користь України.

Стайлз, зокрема, пожертвував платівку зі своїм автографом, О'Ніл та інші спортсмени підписали майки. Володимир Кличко направив на акцію свою боксерську рукавичку, а британська поп-легенда Енні Леннокс - сонцезахисні окуляри. За словами Леннокс, вона "глибоко вражена" кадрами з війни в Україні та закликає всіх допомогти мешканцям цієї країни.

Лотерея триватиме до кінця жовтня

Фонд ВООЗ має намір зібрати понад 55 мільйонів євро, щоб підтримати роботу організації в Україні та сусідніх державах. Усім, хто хоче взяти участь у розіграші, необхідно заплатити у перерахунку 5-10 євро за один лотерейний квиток, переможців буде визначено фондом 31 жовтня.

За власними даними ВООЗ, з кінця лютого 2022 року ця організація поставила Україні 1300 тонн допомоги, зокрема медикаментів, машин швидкої допомоги та хірургічного обладнання.