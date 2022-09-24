ВООЗ проводить лотерею для допомоги Україні за участю зірок

Британські поп-зірки Гаррі Стайлз та Ед Ширан, американський баскетболіст та актор Шакіл О'Ніл, український боксер Володимир Кличко та низка інших світових зірок пожертвували свої особисті речі, щоб зібрати гроші для України. У суботу, 24 вересня, Фонд Всесвітньої організації охорони здоров'я запустив портал Human Kind, на якому проводиться розіграш на користь України.
Стайлз, зокрема, пожертвував платівку зі своїм автографом, О'Ніл та інші спортсмени підписали майки. Володимир Кличко направив на акцію свою боксерську рукавичку, а британська поп-легенда Енні Леннокс - сонцезахисні окуляри. За словами Леннокс, вона "глибоко вражена" кадрами з війни в Україні та закликає всіх допомогти мешканцям цієї країни.
Лотерея триватиме до кінця жовтня
Фонд ВООЗ має намір зібрати понад 55 мільйонів євро, щоб підтримати роботу організації в Україні та сусідніх державах. Усім, хто хоче взяти участь у розіграші, необхідно заплатити у перерахунку 5-10 євро за один лотерейний квиток, переможців буде визначено фондом 31 жовтня.
За власними даними ВООЗ, з кінця лютого 2022 року ця організація поставила Україні 1300 тонн допомоги, зокрема медикаментів, машин швидкої допомоги та хірургічного обладнання.