 11 людей загинули внаслідок пожеж на Луганщині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.10.2020

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Новини

11 людей загинули внаслідок пожеж на Луганщині

На Луганщині гасять пожежі. Кількість жертв вогню зросла до 11. Ще 17 постраждалих із опіками та отруєнням чадним газом перебувають у лікарнях.

лісові пожежі, Луганська область, Україна

Пожежі на Луганщині

Кількість жертв пожеж у Луганській області зросла до 11 осіб станом на вечір четверга, 1 жовтня. Про це повідомив Офіс генпрокурора. За цими даними, ще 17 постраждалих із опіками та отруєнням чадним газом доправили до медзакладів.

На Луганщині продовжують гасити десятки пожеж, які спалахнули 30 вересня, повідомляє ввечері 1 жовтня Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) на Facebook.

За цими даними, найскладніша ситуація - вздовж лінії розмежування у Станично-Луганському, Новоайдарському та Сєвєродонецькому районах. Вогонь вразив 31 населений пункт. За попередніми оцінками, орієнтовна площа пожеж  - понад 11 тисяч гектарів.

Раніше цього дня Станично-Луганська райдержадміністрація повідомляла на Facebook, що в цьому населеному пункті горять майже всі будинки на вулиці Донецькій. "Гасіння пожеж ускладнюється тим, що протягом 2014-2016 років ця вулиця дуже щільно обстрілювалась бойовиками, внаслідок чого там залишилось багато вибухонебезпечних предметів, які зараз детонують через високу температуру, чим загрожують життю рятувальників та людей, які знаходяться поруч", - вказано в дописі. Поліція Луганської області була змушена перекрити рух автомобілів у Станиці Луганській. Держприкордонслужба України повідомляла, що пожежа поширилася КПВВ "Станиця Луганська", який тимчасово зачинено.

Cлідство перевіряє різні версії виникнення пожеж: обстріли незаконними збройними формуваннями з непідконтрольної території Луганської області, умисний підпал, самозаймання трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем, повідомляється на сайті Офісу генпрокурора. Відкрито сім кримінальних проваджень. Попередня правова кваліфікація - порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі та інші тяжкі наслідки (ч. 1, 2 ст. 270 Кримінального кодексу України).

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Зеленський не пов'язує пожежі з обстрілами бойовиків

Президент України Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів, що поки не пов'язує пожежі в Луганській області з обстрілами бойовиків. "Я б із пострілами не поєднував питання пожеж", - цитує Зеленського інформагенція "Українські новини". Він зазначив, що це не перші пожежі в Луганській області цього року і для встановлення причин відкрито кримінальне провадження.

"Це була провокація або які причини, чому сталися пожежі, я поки не можу сказати. Повинні сказати фахівці, повинні сказати правоохоронці", - відповів президент на питання журналістів під час візиту до Рівненської області.

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  • Майже 150 пожеж У середу, 30 вересня, на території Луганської області Держслужба з надзвичайний ситуацій (ДСНС) зафіксувала 146 пожеж у природних екосистемах. На ранок 1 жовтня ліквідовано 116 пожеж, ще 30 пожеж надалі гасять.

    Лісові пожежі: горить Луганщина

    Майже 150 пожеж

    У середу, 30 вересня, на території Луганської області Держслужба з надзвичайний ситуацій (ДСНС) зафіксувала 146 пожеж у природних екосистемах. На ранок 1 жовтня ліквідовано 116 пожеж, ще 30 пожеж надалі гасять. До ліквідації вогню залучено майже дві тисячі осіб та 200 одиниць техніки.

  • Понад 30 населених пунктів

    Лісові пожежі: горить Луганщина

    Понад 30 населених пунктів

    До зони ураження пожежами на Луганщині потрапив 31 населений пункт, повідомили в ДСНС. Станом на 14 годину четверга, 1 жовтня, загальна площа, пройдена вогнем, становить понад 11 тисяч гектарів.

  • Понад 250 пошкоджених будівель

    Лісові пожежі: горить Луганщина

    Понад 250 пошкоджених будівель

    Рятувальники повідомляють, що загалом вогонь пошкодив понад 250 будівель. ДСНС каже, що вжила додаткових заходів для захисту від пожеж потенційно небезпечних об'єктів на кшталт заводу "Сєверодонецький АЗОТ" та магістральної газорозподільчої станції.

  • Жертви і поранені

    Лісові пожежі: горить Луганщина

    Жертви і поранені

    З охоплених вогнем територій станом на четвер, 1 жовтня, надійшли дані про дев'ятьох загиблих. Однак ще не відомо, чи всі вони загинули внаслідок вогню. Перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий поки що повідомив про одну людину, котра втратила життя саме через пожежу. Відносно причин загибелі інших, за його словами, відповідна експертиза ще триває.

  • КПВВ Станиця Луганська закритий

    Лісові пожежі: горить Луганщина

    КПВВ "Станиця Луганська" закритий

    Зранку у четвер у МВС України повідомили, що у зв'язку з пожежами було призупинено роботу пункту пропуску "Станиця Луганська" у Луганській області. Усі громадяни, які перебували на КПВВ і поряд з територією контрольного пункту, відведені на безпечну відстань, повідомили у міністерстві.

  • Причина пожеж - обстріли з боку проросійських бойовиків?

    Лісові пожежі: горить Луганщина

    Причина пожеж - обстріли з боку проросійських бойовиків?

    Точна причина пожеж поки що не встановлена. В Офісі президента України припускають, що обстріли з території, контрольованої проросійськими бойовиками, "могли спричинити принаймні частину цих пожеж за таких погодних умов, що встановилися в ці дні на лінії розмежування". У зоні пожеж зберігається суха тепла погода з потужним вітром.

    Автор: Данило Білик


DW.COM

На Луганщині гасять лісові пожежі

У Луганській області горить суха трава, лісова підстилка й очерет. Вогонь шириться через сильний вітер. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Пожежники евакуюють людей.  

На західному узбережжі США й надалі вирують потужні пожежі

Десятки тисяч пожежників кинуто на боротьбу зі стихією в кількох штатах. Вогнем знищено вже понад 1,4 мільйона гектарів лісових та інших масивів.  

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