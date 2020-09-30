11 людей загинули внаслідок пожеж на Луганщині

Кількість жертв пожеж у Луганській області зросла до 11 осіб станом на вечір четверга, 1 жовтня. Про це повідомив Офіс генпрокурора. За цими даними, ще 17 постраждалих із опіками та отруєнням чадним газом доправили до медзакладів.

На Луганщині продовжують гасити десятки пожеж, які спалахнули 30 вересня, повідомляє ввечері 1 жовтня Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) на Facebook.

За цими даними, найскладніша ситуація - вздовж лінії розмежування у Станично-Луганському, Новоайдарському та Сєвєродонецькому районах. Вогонь вразив 31 населений пункт. За попередніми оцінками, орієнтовна площа пожеж - понад 11 тисяч гектарів.

Раніше цього дня Станично-Луганська райдержадміністрація повідомляла на Facebook, що в цьому населеному пункті горять майже всі будинки на вулиці Донецькій. "Гасіння пожеж ускладнюється тим, що протягом 2014-2016 років ця вулиця дуже щільно обстрілювалась бойовиками, внаслідок чого там залишилось багато вибухонебезпечних предметів, які зараз детонують через високу температуру, чим загрожують життю рятувальників та людей, які знаходяться поруч", - вказано в дописі. Поліція Луганської області була змушена перекрити рух автомобілів у Станиці Луганській. Держприкордонслужба України повідомляла, що пожежа поширилася КПВВ "Станиця Луганська", який тимчасово зачинено.

Cлідство перевіряє різні версії виникнення пожеж: обстріли незаконними збройними формуваннями з непідконтрольної території Луганської області, умисний підпал, самозаймання трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем, повідомляється на сайті Офісу генпрокурора. Відкрито сім кримінальних проваджень. Попередня правова кваліфікація - порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі та інші тяжкі наслідки (ч. 1, 2 ст. 270 Кримінального кодексу України).

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Зеленський не пов'язує пожежі з обстрілами бойовиків

Президент України Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів, що поки не пов'язує пожежі в Луганській області з обстрілами бойовиків. "Я б із пострілами не поєднував питання пожеж", - цитує Зеленського інформагенція "Українські новини". Він зазначив, що це не перші пожежі в Луганській області цього року і для встановлення причин відкрито кримінальне провадження.

"Це була провокація або які причини, чому сталися пожежі, я поки не можу сказати. Повинні сказати фахівці, повинні сказати правоохоронці", - відповів президент на питання журналістів під час візиту до Рівненської області.

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