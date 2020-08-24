На західному узбережжі США й надалі вирують потужні пожежі

У кількох штатах на західному узбережжі США не вщухають потужні пожежі, які спалахнули ще в серпні. Найбільше від вогню постраждали штати Каліфорнія, Вашингтон та Орегон. Станом на середу, 16 вересня, вогнем загалом знищено понад 1,4 мільйона гектарів лісових угідь та інших масивів, повідомляє інформагенція Reuters з посиланням на дані місцевої влади.

Крім того, внаслідок масштабних пожеж загинуло щонайменше 34 людини й вигоріли цілі поселення. Десятки тисяч осіб було евакуйовано. Багато хто з них змушені вже кілька тижнів жити в наметових містечках та кемпінгах.

На боротьбу зі стихією кинуто десятки тисяч пожежників. Лише в штаті Каліфорнія 15 вересня до ліквідації 25 пожеж залучили більш ніж 16,6 тисячі вогнеборців, передає інформагенція dpa. Водночас у сусідньому штаті Орегон того ж дня вирували понад два десятки пожеж.

У вівторок президент США Дональд Трамп пообіцяв допомогу постраждалим штатам. Як запевнили в Білому домі, громадяни, чиї будинки зруйнувала стихія, отримають негайну допомогу через агентство боротьби зі стихійними лихами (Fema). Трамп на запит губернатора штату Орегон погодився оголосити режим надзвичайного стану на федеральному рівні. Такий крок дасть владі право мобілізувати на боротьбу додаткові людські та матеріальні ресурси.

Під час візиту до Каліфорнії 14 вересня Трамп зустрівся з представниками місцевої влади та служб захисту населення. Американський лідер знову вказав на недбалість та прорахунки в лісогосподарстві як головну причину нинішніх пожеж. Натомість губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом розглядає глобальні кліматичні зміни як головну причину нинішнього лиха, але Трамп вкотре применшив роль цього чинника.

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Як повідомили представники місцевої влади, лісова пожежа в Південній Каліфорнії загрожує історичної обсерваторії Маунт-Вілсон неподалік від Лос-Анджелеса. Співробітники 116-річної обсерваторії були змушені залишити цей об'єкт. Щоб врятувати історичну будівлю, команди пожежників провели масштабну операцію з гасіння пожежі на землі та з повітря.

Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю Чорне небо Перші пожежі виникли поблизу Лос-Анджелеса 12 серпня та поширилися чагарниками, ярами та лісом поблизу Сан-Франциско. Два осередки вогню розрослися до однієї з найбільших в історії Каліфорнії пожеж. Кожен із них зачепив територію у майже 800 квадратних кілометрів.

Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю Пожежні літаки на службі Загалом починаючи з 15 серпня по всій Каліфорнії зафіксували понад 650 пожеж різного масштабу на території 5000 квадратних кілометрів. До рятувальних операцій та гасіння вогню були залучені 95 літаків та 14 тисяч рятувальників. Повідомляється про сімох загиблих. Лише один найбільший осередок вогню зруйнував 845 будинків.

Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю На межі можливостей Команди рятувальників та різноманітне технічне устаткування для гасіння пожеж до Каліфорнії привезли з інших штатів. "Ми просто не бачили нічого подібного вже багато-багато років, - каже губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом. - Ці пожежі вичерпують наші ресурси, наш персонал". Він закликав про допомогу владу Канади та Австралії.

Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю Масштабне лихо Президент США Дональд Трамп надав пожежі у Каліфорнії статус "масштабного лиха". Цей статус дозволяє залучати кошти з федерального бюджету для подолання наслідків трагедії - допомоги бізнесу та населенню, що постраждали від пожеж. Зокрема, ідеться про кризову психологічну допомогу та тимчасове житло.

Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю Шалені темпи поширення вогню Деякі осередки вогню збільшилися удвічі лише протягом одного дня. Багато загорянь були спричинені блискавками через тисячі коротких гроз, які пройшлися територією штату минулого тижня. Одна з найбільших пожеж спалахнула поблизу Вакавілля, що між Сан-Франциско і Сакраменто.

Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю 250 тисяч людей - без даху над головою Через зруйновані будинки чи небезпеку поширення вогню майже 250 тисяч людей вимушені були залишити свої домівки. Евакуйовано було й різноманітні установи, зокрема, Каліфорнійський університет у Санта-Крузі. Причина - пожежа поблизу Йосемітського національного парку.

Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю Більше за Нью-Йорк Пожежа у виноробному регіоні на північ від Сан-Франциско, а також іще одна - на південний схід від міста - за тиждень охопили площу в майже 1300 квадратних кілометрів, перевищивши площу Нью-Йорка.

Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю Пожежі, які видно з космосу На інфрачервоному SWIR-зображенні, зробленому з супутника, видно пожежу у регіоні поблизу міста Хілдсбург минулого тижня. Національна метеорологічна служба США попереджає про збереження сприятливих для поширення вогню умов - високої температури повітря, низької вологості, блискавок та поривів вітру до 104 кілометрів на годину. Результатом може стати "небезпечна та непрогнозована поведінка вогню". Автор: Нік Мартін, Данило Білик

