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Ґергард Шредер - німецький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ґергард Шредер".
Соціал-демократ Ґергард Шредер був канцлером Німеччини з 1998 до 2005 року. Після закінчення політичної кар'єри Ґергард Шредер повернувся до адвокатської діяльності. Крім того, він активно займається економічним лобізмом. Серед іншого він є головою наглядової ради компанії Nord Stream. Ґергард Шредер має тісні контакти з російським президентом Володимиром Путіним. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Спілка платників податків та депутати Бундестагу закликали Ґергарда Шредера відмовитися від офісу та співробітників у Берліні, які довічно представляють колишнім главам уряду ФРН за рахунок платників податків.
Мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю DW пояснив, чому розчарований позицією ФРН на тлі загострення ситуації на українсько-російському кордоні, навіщо Україні озброєння, й оцінив шанси на мирне врегулювання конфлікту.