Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Ґергард Шредер

Ґергард Шредер - німецький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ґергард Шредер".

Соціал-демократ Ґергард Шредер був канцлером Німеччини з 1998 до 2005 року. Після закінчення політичної кар'єри Ґергард Шредер повернувся до адвокатської діяльності. Крім того, він активно займається економічним лобізмом. Серед іншого він є головою наглядової ради компанії Nord Stream. Ґергард Шредер має тісні контакти з російським президентом Володимиром Путіним. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чи відкрила війна Росії проти України очі тим, хто розумів Путіна?

Чи відкрила війна Росії проти України очі тим, хто "розумів Путіна"? 11.05.2022

В англомовній "Вікіпедії" з'явилося німецьке слово "Putinversteher". Так у Німеччині називають тих, хто з розумінням ставиться до Путіна. Через війну в Україні цей неологізм став майже лайкою.
Міністр фінансів ФРН готовий позбавити Ґергарда Шредера держфінансування

Міністр фінансів ФРН готовий позбавити Ґергарда Шредера держфінансування 30.04.2022

Через тривалі ділові зв'язки ексканцлера Німеччини з Росією неможливо, щоб його офіс утримували на кошти німецьких платників податків, підкреслив Крістіан Лінднер.
Польща закликала ЄС виділити їй гроші на біженців із України

Польща закликала ЄС виділити їй гроші на біженців із України 28.04.2022

Євросоюз має виділити Польщі кошти на утримання українських біженців, як це було зроблено у 2015 році для Туреччини, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Ексканцлер ФРН Шредер розповів, коли піде з посади у Роснефть

Ексканцлер ФРН Шредер розповів, коли піде з посади у "Роснефть" 23.04.2022

Ґергард Шредер є головою ради директорів російського концерну "Роснефть" і станом на 60-й день війни РФ проти України не відмовився від цієї посади.

Німеччина: як Північний потік-2 зруйнував кар'єру зірки соціал-демократів

Німеччина: як "Північний потік-2" зруйнував кар'єру зірки соціал-демократів 20.04.2022

У ФРН набирає обертів скандал навколо фонду, який Мануела Швезіґ, прем'єр-міністерка Мекленбурга-Передньої Померанії та протеже Ґергарда Шредера, створювала за методичкою "Газпрому".
Війна в Україні - ганьба для німецької зовнішньої політики

Війна в Україні - ганьба для німецької зовнішньої політики 09.04.2022

Критики розглядають вторгнення Росії в Україну як доказ того, що політика змін через торгівлю була серйозною помилкою. Це насамперед стосується Анґели Меркель і цілого покоління політиків.
Опитування: Більшість німців - за виключення Шредера з СДПН

Опитування: Більшість німців - за виключення Шредера з СДПН 06.03.2022

Майже три чверті респондентів вважають, що Шредера потрібно виключити із партії СДПН за близькість до Путіна. Приблизно стільки ж впевнені, що його слід позбавити пенсії, якщо він не відмовиться від посад у РФ.
Німецькі соціал-демократи вимагають від Шредера піти з усіх посад у держкомпаніях РФ

Німецькі соціал-демократи вимагають від Шредера піти з усіх посад у держкомпаніях РФ 03.03.2022

У лавах Соціал-демократичної партії Німеччини немає нікого, хто схвалює чи виправдовує дії колишнього канцлера Ґергарда Шредера, заявив співголова партії.

Ґергард Шредер і Володимир Путін - небезпечна дружба (03.03.3022) 03.03.2022

Колишній канцлер Німеччини Ґергард Шредер, по суті, опинився в політичній ізоляції. Після вторгнення РФ в Україну Шредер засудив війну, але не того, хто її розпочав і кого він багато років називає своїм другом.
Кризова дипломатія навколо України: яку роль відіграє Олаф Шольц

Кризова дипломатія навколо України: яку роль відіграє Олаф Шольц 09.02.2022

Канцлер ФРН теж намагається зробити свій внесок у справу мирного врегулювання конфлікту навколо України. Ускладнює ситуацію той факт, що в його партії чимало політиків, які з розумінням ставляться до наративу Кремля.
Ґергарда Шредера висунули до ради директорів Газпрому замість зятя Назарбаєва

Ґергарда Шредера висунули до ради директорів "Газпрому" замість зятя Назарбаєва 05.02.2022

Спілка платників податків та депутати Бундестагу закликали Ґергарда Шредера відмовитися від офісу та співробітників у Берліні, які довічно представляють колишнім главам уряду ФРН за рахунок платників податків.
Німецька преса: Час дистанціюватися від Шредера

Німецька преса: "Час дистанціюватися від Шредера" 01.02.2022

Німецькі ЗМІ критикують недостатньо чітку позицію канцлера Олафа Шольца щодо загрози російського вторгнення в Україну і закликають соціал-демократів дистанціюватися від ексканцлера Ґергарда Шредера.
Коментар: Початок кінця кремлівської шредеризації німецької політики

Коментар: Початок кінця кремлівської "шредеризації" німецької політики 01.02.2022

Колишній посол ФРН опинився в ролі каліфа на годину у новій фірмі "Газпрому": міністерка закордонних справ Анналена Бербок вирішила припинити підгодовування політичної еліти Німеччини, вважає Андрій Гурков.
Німецькі соціал-демократи вирішують, як ставитися до Путіна

Німецькі соціал-демократи вирішують, як ставитися до Путіна 01.02.2022

Ґергард Шредер говорить одне, Зіґмар Ґабріель - інше, а канцлер Олаф Шольц взагалі темнить. Серед соціал-демократів досі панувало різноголосся стосовно Кремля. Якою буде єдина позиція СДПН?

Віталій Кличко про розчарування Німеччиною, озброєння та мрії Путіна (28.01.2022) 28.01.2022

Мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю DW пояснив, чому розчарований позицією ФРН на тлі загострення ситуації на українсько-російському кордоні, навіщо Україні озброєння, й оцінив шанси на мирне врегулювання конфлікту.
Що Анґела Меркель робитиме на пенсії

Що Анґела Меркель робитиме на пенсії 09.12.2021

На посаду федерального канцлера Німеччини обрали Олафа Шольца, тож Анґела Меркель перестала виконувати обов'язки глави уряду. Що на неї чекає після 16 років канцлерства і яку пенсію вона отримуватиме?
Інші статті