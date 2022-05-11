Ґергард Шредер - німецький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ґергард Шредер".

Соціал-демократ Ґергард Шредер був канцлером Німеччини з 1998 до 2005 року. Після закінчення політичної кар'єри Ґергард Шредер повернувся до адвокатської діяльності. Крім того, він активно займається економічним лобізмом. Серед іншого він є головою наглядової ради компанії Nord Stream. Ґергард Шредер має тісні контакти з російським президентом Володимиром Путіним. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.