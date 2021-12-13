 Історичний візит: прем′єр Ізраїлю вперше прибув до ОАЕ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.12.2021

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Новини

Історичний візит: прем'єр Ізраїлю вперше прибув до ОАЕ

Нафталі Беннетт поїхав до ОАЕ для поглиблення співпраці між двома країнами у всіх галузях. Відносини між Ізраїлем та Об'єднаними Арабськими Еміратами він характеризує як "відмінні".

Нафталі Беннет під час зустрічі з главою МЗС ОАЕ шейхом Абдаллою бен Заїдом Аль-Нахаяном

Нафталі Беннет під час зустрічі з главою МЗС ОАЕ шейхом Абдаллою бен Заїдом Аль-Нахаяном.

Нафталі Беннетт став першим главою уряду Ізраїлю, який здійснює офіційний візит до Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Беннетт прибув до Абу-Дабі ввечері неділі, 12 грудня, повідомив офіційний представник ізраїльського кабінету міністрів. Того ж дня він зустрівся з главою МЗС ОАЕ шейхом Абдаллою бен Заїдом Аль-Нахаяном. Як зазначив Беннетт, він цінує "дуже теплу гостинність". За даними канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю, на 13 грудня заплановані переговори Беннетта з наслідним принцом Абу-Дабі шейхом Мухаммедом бен Заїдом Аль Нахаяном.

Як заявив Беннетт перед від'їздом до Абу-Дабі, мета його візиту полягає у "поглибленні співпраці між двома країнами у всіх сферах", особливо в економічних та регіональних питаннях. Відносини між Ізраїлем та Об'єднаними Арабськими Еміратами він охарактеризував як "відмінні". За словами ізраїльського прем'єра, він "має намір продовжувати їх розвивати та зміцнювати" та "будувати мир між народами".

Нормалізація відносин

Минулого року Емірати порушили давні домовленості між арабськими державами та нормалізували відносини з Ізраїлем. До цього часу Єгипет та Йорданія були єдиними арабськими країнами, які мали дипломатичні відносини з Ізраїлем.

Після того як у вересні 2020 року Ізраїль та ОАЕ підписали угоду про нормалізацію відносин, між двома країнами було встановлено пряме повітряне сполучення та, серед іншого, підписано кілька договорів про співпрацю. У червні 2021 року міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід урочисто відкрив нове посольство Ізраїлю в Абу-Дабі. А в липні ОАЕ відкрили посольство у Тель-Авіві.

Встановлення дипломатичних відносин між двома країнами відбулося за посередництва тодішнього президента США Дональда Трампа. За посередництва США почали перемовини про перспективу нормалізації відносин з Ізраїлем також Бахрейн, Марокко та Судан.

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