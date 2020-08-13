Бахрейн та Ізраїль встановлять дипломатичні відносини. Про це в п'ятницю, 11 вересня, окремо повідомили президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху після телефонної розмови з королем Бахрейну Хамадом Ібн Ісою Аль-Халіфою.

"Сьогодні черговий історичний прорив! Наші двоє великих друзів Ізраїль та Королівство Бахрейн домовилися про мирну угоду", - написав Трамп у соцмережі Twitter і додав, що Бахрейн є другою арабською країною, яка погодилась на мирну угоду з Ізраїлем за останні 30 днів.

Також він опублікував спільну заяву США, Ізраїлю і Бахрейну щодо встановлення дипломатичних відносин між Ізраїлем та Бахрейном.

Нагадаємо, що 13 серпня Ізраїль та Об'єднані Арабські Емірати домовилися про встановлення дипломатичних відносин між державами, про що також першим повідомив Дональд Трамп. США були посередником у переговорах між ОАЕ та Ізраїлем.

ОАЕ стали третьою арабською країною та першою країною Перської затоки, яка встановила дипломатичні відносини з Ізраїлем. Рішення керівництва ОАЕ викликало схвалення західних держав, однак наразилося на жорстку критику з боку керівництва палестинської автономії та тих держав регіону, які вважають Ізраїль ворогом.