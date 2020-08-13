Виконано перший прямий авіарейс між Ізраїлем та ОАЕ

За кілька тижнів після історичної домовленості про встановлення дипломатичних відносин між Ізраїлем та Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) виконано перший прямий авіарейс між державами. Літак ізраїльської авіакомпанії El Al у понеділок, 31 серпня, вилетів з аеропорту імені Бен-Гуріона поблизу Тель-Авіва та згодом приземлився в міжнародному аеропорту Абу-Дабі.

Над вікном кабіни пілота трьома мовами - арабською, англійською та на івриті - було написано слово "Мир". Ізраїльський пілот Таль Бекер сказав журналістам, що це - один з найбільш хвилюючих польотів у його житті та "дуже особливе відчуття", повідомляє інформагентство dpa.

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На борту літака, окрім численної ізраїльської делегації, перебували радник з нацбезпеки президента США Дональда Трампа Роберт О'Браєн, голова Ради нацбезпеки Ізраїлю Меір Бен-Шабат, а також зять та радник Трампа Джаред Кушнер, який відіграє важливу роль у визначенні політики США на Близькому Сході.

Меір Бен-Шабат, Джаред Кушнер та Роберт О'Браєн (зліва направо) піднімаються на борт літака

Кушнер заявив про "історичний рейс" та висловив побажання, щоб "мусульмани та араби у всьому світі побачили цей політ".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху сказав, що цей день "є історичним для народу Ізраїлю", і що він уповноважив Бен-Шабата запросити делегацію ОАЕ, яку зустрінуть "з червоною килимовою доріжкою, як і вони зустріли нас".

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Маршрут літака пролягав над територією Саудівської Аравії, з якою Ізраїль не має дипломатичних відносин. Політ тривав близько трьох годин. За даними ЗМІ Ізраїлю, пасажирський літак оснащений системою захисту від ракет класу "земля-повітря".

В Абу-Дабі після прибуття літака відбулися робочі зустрічі делегацій. Зворотний рейс заплановано на 1 вересня.

Історичне встановлення дипломатичних відносин

Ізраїль та ОАЕ 13 серпня домовилися про встановлення дипломатичних відносин між державами. Про це першим повідомив президент США Дональд Трамп, який опублікував на Twitter заяву двох країн. США були посередником у переговорах між ОАЕ та Ізраїлем.

ОАЕ стали третьою арабською країною та першою країною Перської затоки, яка встановила дипломатичні відносини з Ізраїлем. "Тепер, коли крига скресла, я очікую, що більше арабських та мусульманських країн підуть шляхом Об'єднаних Арабських Еміратів", - завив Трамп.

Як заявили представники ОАЕ, в рамках угоди Ізраїль відмовився від подальшої анексії палестинських земель.

Рішення керівництва ОАЕ викликало схвалення західних держав, однак наразилося на жорстку критику з боку керівництва палестинської автономії та багатьох держав регіону, які вважають Ізраїль ворогом.