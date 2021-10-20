Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Ізраїльсько-палестинський конфлікт

Ізраїльсько-палестинський конфлікт - конфлікт між Ізраїлем та палестинцями.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ізраїльсько-палестинський конфлікт". Ізраїльсько-палестинський конфлікт є конфліктом між державою Ізраїль та палестинцями. Це суперечка з претензіями на землі та суверенітет на одній і тій самій території колишнього британського мандату Палестина. Ізраїльсько-палестинський конфлікт є центральною складовою більш широкого арабо-ізраїльського конфлікту. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

В Єрусалимі поновилися сутички палестинців та поліції: понад пів сотні поранених

В Єрусалимі поновилися сутички палестинців та поліції: понад пів сотні поранених 20.10.2021

Внаслідок сутичок між палестинцями й ізраїльською поліцією в Єрусалимі заарештували 22 палестинців.
Четверо палестинців загинули під час операції армії Ізраїлю проти ісламістів

Четверо палестинців загинули під час операції армії Ізраїлю проти ісламістів 26.09.2021

Щонаймеше четверо палестинців загинули під час сутичок із ізраїльською армією на Західному березі річки Йордан. Військові кажуть, що палестинці були озброєні.
Ізраїль завдав ударів по позиціях ХАМАСу у Секторі Гази у відповідь на ракетний обстріл

Ізраїль завдав ударів по позиціях ХАМАСу у Секторі Гази у відповідь на ракетний обстріл 12.09.2021

Ізраїльські спецслужби затримали чотирьох палестинців, які втекли з в'язниці, на що ХАМАС відреагував ракетним обстрілом території Ізраїлю. У відповідь ЦАХАЛ завдав ударів по підземній інфраструктурі бойовиків.
Ізраїль завдав авіаударів по Сектору Гази

Ізраїль завдав авіаударів по Сектору Гази 07.09.2021

У відповідь на запуск запалювальних повітряних куль ізраїльські ВПС завдали авіаударів по Сектору Гази.
Ізраїль обстріляв позиції ХАМАС у відповідь на атаку із Сектора Гази

Ізраїль обстріляв позиції ХАМАС у відповідь на атаку із Сектора Гази 24.08.2021

У ВПС Ізраїлю назвали авіаудари по Сектору Гази відповіддю на запуск повітряних куль із запалювальною сумішшю терористичним угрупованням ХАМАС.
Президент Німеччини запевнив Ізраїль у подальшій підтримці з боку Берліна

Президент Німеччини запевнив Ізраїль у подальшій підтримці з боку Берліна 01.07.2021

Незалежно від того, хто обійме посаду канцлера, ми зробимо все можливе, щоб і в майбутньому забезпечити унікальну дружбу між Ізраїлем та Німеччиною, заявив Франк-Вальтер Штайнмаєр у Єрусалимі.
Ізраїль завдав авіаудари по Сектору Гази

Ізраїль завдав авіаудари по Сектору Гази 16.06.2021

Армія Ізраїлю атакувала військові об'єкти ХАМАСу в Секторі Гази - це стало відповіддю на запуск палестинцями повітряних куль із запальною сумішшю. Це був перший обстріл з часу закінчення 11-денної ескалації в травні.
Ізраїль і Єгипет обговорюють відновлення Сектора Гази

Ізраїль і Єгипет обговорюють відновлення Сектора Гази 30.05.2021

Міністри закордонних справ Ізраїлю та Єгипту обговорять питання відновлення інфраструктири в Секторі Гази, а також обмін полонених палестинських бойовиків на утримуваних у Газі ізраїльтян.
Антисемітизм у Німеччині: що кажуть про це німецькі мусульмани?

Антисемітизм у Німеччині: що кажуть про це німецькі мусульмани? 21.05.2021

Після ескалації конфлікту на Близькому Сході Німеччиною прокотилася хвиля пропалестинських мітингів, були й напади на синагоги. Багато мусульман засуджують їх, але боротися з антисемітськими настроями дуже складно.
Чи може ідея двох держав стати вирішенням ізраїльсько-палестинського конфлікту?

Чи може ідея "двох держав" стати вирішенням ізраїльсько-палестинського конфлікту? 21.05.2021

Концепція "дві держави для двох народів" майже така ж давня, як і сам ізраїльсько-палестинський конфлікт. Втілення цієї ідеї виглядає дедалі примарнішим.
ХАМАС та Ізраїль погодилися на перемир'я

ХАМАС та Ізраїль погодилися на перемир'я 20.05.2021

ХАМАС та Ізраїль погодилися на "взаємне та безумовне" припинення вогню найближчим часом.
Глава МЗС ФРН підтвердив солідарність з Ізраїлем

Глава МЗС ФРН підтвердив солідарність з Ізраїлем 20.05.2021

Гайко Маас впевнений у праві Ізраїлю на самооборону в разі атак руху ХАМАС, який вважається в ЄС терористичним. Глава МЗС ФРН зустрівся зі своїм ізраїльським колегою.
Ізраїль продовжить операцію в Секторі Гази - Нетаньяху

Ізраїль продовжить операцію в Секторі Гази - Нетаньяху 19.05.2021

Ізраїль продовжить операцію в Секторі Гази, заявив ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху попри заклики до деескалації.
Україна домовилася про вивезення українців із Сектора Гази - Кулеба

Україна домовилася про вивезення українців із Сектора Гази - Кулеба 19.05.2021

Українців вивозитимуть із Сектора Гази через Єгипет, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Вже є домовленість щодо "зеленого коридору" з Ізраїлем та палестинцями.
Зеленський доручив вивезти українців із Сектора Гази

Зеленський доручив вивезти українців із Сектора Гази 18.05.2021

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду та міністерству закордонних справ організувати вивезення українців із Сектора Гази.
Коментар: Ізраїльсько-палестинський конфлікт - кінець ілюзії

Коментар: Ізраїльсько-палестинський конфлікт - кінець ілюзії 18.05.2021

Громадянська війна в Ізраїлі стала б найбільшим подарунком для ХАМАСу. Саме тому вже давно слід було б знайти політичне рішення конфлікту, пише коментатор FAZ Йохен Штанке.
Інші статті