Ізраїльсько-палестинський конфлікт - конфлікт між Ізраїлем та палестинцями.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ізраїльсько-палестинський конфлікт". Ізраїльсько-палестинський конфлікт є конфліктом між державою Ізраїль та палестинцями. Це суперечка з претензіями на землі та суверенітет на одній і тій самій території колишнього британського мандату Палестина. Ізраїльсько-палестинський конфлікт є центральною складовою більш широкого арабо-ізраїльського конфлікту. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.