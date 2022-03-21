 Ізраїльський прем′єр заявляє про прогрес на переговорах України та РФ  | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2022

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Новини

Ізраїльський прем'єр заявляє про прогрес на переговорах України та РФ 

Глава уряду Ізраїлю Нафталі Беннет каже, що попереду тривалий шлях, оскільки існують суперечливі питання, деякі з них фундаментальні.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт

Київ та Москва досягли певного прогресу на переговорах щодо врегулювання війни в України, проте розбіжності ще залишаються, повідомив глава уряду Ізраїлю Нафталі Беннет у понеділок, 21 березня.

"Попереду тривалий шлях, оскільки існують суперечливі питання, деякі з них фундаментальні. Останнім часом між сторонами було досягнуто прогресу, але розбіжності все ж поки великі", - наводить видання The Times of Israel слова Беннета, передає Інтерфакс-Україна.

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"Ми разом з іншими країнами продовжимо спроби покінчити з цим конфліктом", - зазначив ізраїльський прем'єр-міністр.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет не вперше діє як посередник між Україною та Росією. На початку березня він зустрічався із президентом РФ Володимиром Путіним, а згодом телефонував президенту України Володимиру Зеленським. Тоді Беннетт сказав, що Ізраїль залишиться посередником між Україною та Росією, навіть якщо успіх у врегулюванні конфлікту здається малоймовірним. 

Перший раунд переговорів делегацій Росії та України відбувся 28 лютого в Гомельській області Білорусі, зустріч тривала п'ять годин. Наразі переговори проводяться у щоденному форматі відеозв'язку.

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