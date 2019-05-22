Ігор Коломойський розповів, кого підтримає на парламентських виборах

Український бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що на майбутніх парламентських виборах "симпатизуватиме" всім, окрім Блоку Петра Порошенка. Про це бізнесмен повідомив в інтерв'ю онлайн-виданню "Українська правда", оприлюдненому в понеділок, 27 травня.

"Усім, крім БПП", - відповів олігарх на запитання журналіста "кому ви будете симпатизувати на цих парламентських виборах?"

Відповідаючи на запитання, кому б він міг надати фінансову підтримку на виборах, Коломойський відповів: "Всім, крім Порошенка. Ну і крім регіоналів, звичайно".

"Порошенко щойно пішов, і зараз посиплеться на нього все, що за останні п’ять років накопичилося. З іншого боку, це теж непогано, тому що це дощ. І якщо він виживе, якщо ця політична сила виживе, то вона очиститься, вже потім, наступного разу, до наступних виборів їм вже закидати це не потрібно буде", - пояснив бізнесмен.

Коломойський додав, що підтримує партію "Слуга народу", і назвав себе "друзями" з Юлією Тимошенко. Він зазначив, що буде "допомагати" на парламентських виборах її партії "Батьківщина", а також натякнув, що підтримуватиме "Радикальну партію" Олега Ляшка.

На запитання, чи буде він підтримувати Володимира Гройсмана, Коломойський відповів: "Дивлячись з ким він піде, з якими гаслами. Так він мені не симпатичний. Але не так, щоб я був проти нього, але..."

Олігарх скептично висловився щодо участі в парламентських виборах Арсенія Яценюка і зазначив, що на вибори "навряд чи" піде міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"А з ким Авакову йти? Гройсман - незрозуміло, що там за партія, братська могила. Я думаю, Аваков перебуває сьогодні в тому стані, що йому взагалі ні з ким не потрібно йти. Він сам по собі величина", - заявив Коломойський.

Позачергові парламентські вибори в Україні мають відбутися 21 липня.

У Центральній виборчій комісії (ЦВК) днями заявили, що не встигають провести тендерні процедури до виборів. Глава ЦВК наголосила, що якщо не змінити чинне тендерне законодавство, то ЦВК не встигне закупити й надрукувати виборчі бюлетені.