 Ігор Коломойський розповів, кого підтримає на парламентських виборах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.05.2019

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Новини

Ігор Коломойський розповів, кого підтримає на парламентських виборах

Олігарх Ігор Коломойський "симпатизуватиме" на парламентських виборах в Україні всім, окрім "Блоку Петра Порошенка" та колишніх регіоналів.

Мільярдер Ігор Коломойський

Мільярдер Ігор Коломойський

Український бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що на майбутніх парламентських виборах "симпатизуватиме" всім, окрім Блоку Петра Порошенка. Про це бізнесмен повідомив в інтерв'ю онлайн-виданню "Українська правда", оприлюдненому в понеділок, 27 травня.

"Усім, крім БПП", - відповів олігарх на запитання журналіста "кому ви будете симпатизувати на цих парламентських виборах?" 

Відповідаючи на запитання, кому б він міг надати фінансову підтримку на виборах, Коломойський відповів: "Всім, крім Порошенка. Ну і крім регіоналів, звичайно".

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"Порошенко щойно пішов, і зараз посиплеться на нього все, що за останні п’ять років накопичилося. З іншого боку, це теж непогано, тому що це дощ. І якщо він виживе, якщо ця політична сила виживе, то вона очиститься, вже потім, наступного разу, до наступних виборів їм вже закидати це не потрібно буде", - пояснив бізнесмен.

Коломойський додав, що підтримує партію "Слуга народу", і назвав себе "друзями" з Юлією Тимошенко. Він зазначив, що буде "допомагати" на парламентських виборах її партії "Батьківщина", а також натякнув, що підтримуватиме "Радикальну партію" Олега Ляшка.

На запитання, чи буде він підтримувати Володимира Гройсмана, Коломойський відповів: "Дивлячись з ким він піде, з якими гаслами. Так він мені не симпатичний. Але не так, щоб я був проти нього, але..."

Олігарх скептично висловився щодо участі в парламентських виборах Арсенія Яценюка і зазначив, що на вибори "навряд чи" піде міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"А з ким Авакову йти? Гройсман - незрозуміло, що там за партія, братська могила. Я думаю, Аваков перебуває сьогодні в тому стані, що йому взагалі ні з ким не потрібно йти. Він сам по собі величина", - заявив Коломойський.

Позачергові парламентські вибори в Україні мають відбутися 21 липня.

У Центральній виборчій комісії (ЦВК) днями заявили, що не встигають провести тендерні процедури до виборів. Глава ЦВК наголосила, що якщо не змінити чинне тендерне законодавство, то ЦВК не встигне закупити й надрукувати виборчі бюлетені.

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