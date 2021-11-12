ЄС відповів на погрози Лукашенка перекрити постачання газу

Європейський Союз не дозволить Олександру Лукашенку залякувати себе. У 2022 році питання безпеки постачання газу будуть включені до оборонної концепції "Стратегічний компас ЄС".
Євросоюз відповів на погрози білоруського правителя Олександра Лукашенка перекрити транзит газу до Європи, наголосивши, що не дозволить залякати себе. "У питаннях постачання газу ми маємо максимально використовувати наші відносини з країнами-постачальниками - державами Африки, Норвегією, Росією. І ми не дозволимо Лукашенку залякати нас своїми погрозами", - заявив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні на пресконференції в Брюсселі в четвер, 11 листопада.
Джентилоні підтвердив, що питання безпеки постачання газу до країн ЄС будуть включені до оборонної концепції Євросоюзу під назвою "Стратегічний компас ЄС", яка буде затверджена наступного року.
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Нагадаємо, напередодні білоруський правитель Олександр Лукашенко, оголосив, що Білорусь може перекрити транзит газу до Європи, якщо ЄС закриє кордони з Білоруссю. Як відомо, через Білорусь пролягає транснаціональний магістральний газогін "Ямал-Європа". Ним здійснюються транзитні поставки російського газу, зокрема, до Польщі та Німеччини. Єдиним власником білоруської ділянки газогону є російська компанія "Газпром". Потужність труби становить 33 мільярди кубометрів газу на рік.
6 листопада німецький транзитний оператор Gascade повідомляв про зупинку прокачки російського газу цим газогоном з Польщі до Німеччини. Тоді почався реверс з Німеччини до Польщі і становив близько 139,5 тисячі кубометрів на годину.
Як повідомлялось, 10 листопада чинний міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас пригрозив Мінську новими санкціями на тлі загострення ситуації з мігрантами на кордоні Білорусі з Польщею. Він також повідомив про готовність ЄС вжити заходів проти усіх причетних до незаконного транзиту біженців через Білорусь. За день до цього Рада Євросоюзу призупинила дію деяких пунктів угоди з Білоруссю про спрощення видачі віз білоруським чиновникам.