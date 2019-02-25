Європейський Союз визнав легітимним новий уряд Молдови

Європейський Союз визнав законним новий уряд Молдови та готовий з ним працювати, йдеться в спільній заяві верховної представниці ЄС із зовнішньої політики Федеріки Могеріні і єврокомісара Йоганнеса Гана.

"Європейський Союз позитивно сприймає рішення, прийняті в суботу парламентом Республіки Молдова, в тому числі про формування правлячої коаліції. Європейський союз готовий працювати з демократично легітимним урядом на основі взаємної прихильності реформам і основним принципам, закріпленим в нашій угоді про асоціацію", - йдеться в документі, оприлюдненому в неділю, 9 червня.

Брюссель підкреслив, що "повага верховенства закону та демократії повинні залишатися основою наших відносин". "У світлі подій, що послідували за рішеннями, прийнятими вчора парламентом Молдови, Європейський Союз рішуче повторює свій заклик до спокою і стриманості. Діалог між демократично обраними представниками повинен залишатися ключем до пошуку рішення нинішньої політичної кризи", - підкреслюється в заяві.

Тим часом конституційний суд Молдови продовжує наполягати на розпуску парламенту. Він тимчасово відсторонив від посади президента Ігоря Додона, надавши колишньому прем'єр-міністру Павлу Філіпу повноваження щодо розпуску парламенту. Останній відразу ж підписав указ про розпуск парламенту і призначив дострокові вибори на 6 вересня.

Своєю чергою парламент Молдови визнав незаконними всі рішення Конституційного суду і оголосив поза законом уряд Філіпа і Демократичну партію, головою парламентської фракції якої він є.

Напередодні парламент Молдови затвердив склад нового уряду і оголосив країну "захопленою державою", яку потрібно звільняти. Партія соціалістів і правий блок ACUM об'єдналися, обрали голову парламенту і затвердили склад уряду. Новою прем'єркою Молдови була обрана Майя Санду. Глави дипломатичних місій Росії, США і Євросоюзу у Кишиневі були присутні на засіданні парламенту і виступили із заявами на підтримку дій парламенту.