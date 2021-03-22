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Федеріка Могеріні - італійська політикиня. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Федеріка Могеріні".
Федеріка Могеріні обіймала посаду верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки між 2014 та 2019 роками. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Під час облоги Політехнічного університету Гонконгу поліцейські затримали вже близько сотні студентів. У ЄС і США заявили про "стурбованість" внаслідок ескалації насильства та закликали обидві сторони до його припинення.