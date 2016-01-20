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Павел Філіп

Тема

Павел Філіп - молдовський політик, колишній прем'єр-міністр Молдови.

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Докладно

Президент Молдови Ігор Додон

Президент Молдови Додон скасував указ про розпуск парламенту

Президент Молдови Додон скасував указ про розпуск парламенту

Ігор Додон заявив, що указ Павла Філіпа було підписано з "грубими порушеннями законодавства".
Політика11 червня 2019 р.
Парламент Молдови

Євросоюз визнав легітимним новий уряд Молдови

Євросоюз визнав легітимним новий уряд Молдови

ЄС готовий працювати з новим молдовським урядом. Тим часом конституційний суд країни відсторонив президента.
Політика9 червня 2019 р.
Андріан Канду

У Молдові призначили членів уряду, попри спротив президента

У Молдові призначили членів уряду, попри спротив президента

Голова парламенту Молдови, який виконує обв'язки президента, запровадив посаду віце-прем'єра з європейської інтеграції.
Політика10 січня 2018 р.
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DW Новини за 100 секунд (21.01.2016)

DW Новини за 100 секунд (21.01.2016)

Лондонський суд: Путін, імовірно, погодив убивство Литвиненка. Протести в Молдові. Україна розпочне процес повернення Криму.
Політика21 січня 2016 р.01:53 хв.
Присяга прем’єр-міністра Молдови Павела Філіпа

Новий уряд Молдови приведено до присяги

Новий уряд Молдови приведено до присяги

Незважаючи на протести напередодні, у Кишиневі приведено до присяги новий уряд.
21 січня 2016 р.
Будівля парламенту Молдови

У Молдові затверджено новий уряд

У Молдові затверджено новий уряд

Депутати проголосували за склад і програму нового уряду без обговорення.
20 січня 2016 р.
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