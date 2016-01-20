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Павел Філіп
Тема
Павел Філіп - молдовський політик, колишній прем'єр-міністр Молдови.
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Докладно
Президент Молдови Додон скасував указ про розпуск парламенту
Президент Молдови Додон скасував указ про розпуск парламенту
Ігор Додон заявив, що указ Павла Філіпа було підписано з "грубими порушеннями законодавства".
Політика
11.06.2019
11 червня 2019 р.
Євросоюз визнав легітимним новий уряд Молдови
Євросоюз визнав легітимним новий уряд Молдови
ЄС готовий працювати з новим молдовським урядом. Тим часом конституційний суд країни відсторонив президента.
Політика
09.06.2019
9 червня 2019 р.
У Молдові призначили членів уряду, попри спротив президента
У Молдові призначили членів уряду, попри спротив президента
Голова парламенту Молдови, який виконує обв'язки президента, запровадив посаду віце-прем'єра з європейської інтеграції.
Політика
10.01.2018
10 січня 2018 р.
DW Новини за 100 секунд (21.01.2016)
DW Новини за 100 секунд (21.01.2016)
Лондонський суд: Путін, імовірно, погодив убивство Литвиненка. Протести в Молдові. Україна розпочне процес повернення Криму.
Політика
21.01.2016
21 січня 2016 р.
01:53 хв.
Новий уряд Молдови приведено до присяги
Новий уряд Молдови приведено до присяги
Незважаючи на протести напередодні, у Кишиневі приведено до присяги новий уряд.
21.01.2016
21 січня 2016 р.
У Молдові затверджено новий уряд
У Молдові затверджено новий уряд
Депутати проголосували за склад і програму нового уряду без обговорення.
20.01.2016
20 січня 2016 р.
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