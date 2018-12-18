Єврокомісія ухвалила звіт про безвіз: Україна має вжити негайних заходів

Європейська комісія ухвалила другий звіт щодо виконання вимог безвізового режиму вісьмома країнами Східної Європи та Західних Балкан, зокрема і Україною. Усі країни виконують ці вимоги, однак повинні вжити додаткових заходів у боротьбі з корупцією та нерегулярною міграцією. Звіт ухвалили на засіданні Єврокомісії у середу, 19 грудня, передає кореспондент DW.

Єврокомісар з питань міграції, внутрішніх справ і громадянства Дімітріс Аврамопулос наголосив, що безвізовий режим - це "велике досягнення", яке тягне за собою відповідальність і обов'язки. "Я вітаю, що всі ці країни продовжують виконувати свої зобов'язання, але закликаю до швидких і більш активних зусиль для зниження нерегулярної міграції, а також боротьби з корупцією та організованою злочинністю у деяких випадках", - заявив Аврамопулос.

Очікування від України

У Єврокомісії заявляють, що Україна повинна вжити невідкладних заходів у боротьбі з корупцією та виконати рекомендації зі звіту минулого року, які ще не були реалізовані. У звіті вказується на те, що Україна не скасувала обов'язок для активістів-антикорупціонерів подавати е-декларації. Брюссель закликає зробити це "нагально". Також у ЄС очікують швидкого початку роботи Вищого антикорупційного суду, запуску повноцінної системи перевірки електронних декларацій, НАБУ та САП, на думку Єврокомісії, продовжують виконувати свою роботу, однак питання щодо їхньої "ефективності та незалежності" не були вирішені. Зокрема, досі не проведений аудит НАБУ, "викликає занепокоєння через політично обумовлене призначення аудиторів". Крім того, у звіті очікують на "відновлення незалежності та довіри" до САП.

У нинішньому звіті вказується на те, що нерегулярна міграція з України, так само, як і з Сербії та Боснії і Герцеговини "лишається високою". Згідно зі звітом, у 2017 році кількість відмов у в'їзді до ЄС для українців зросла на 47 відсотків - до понад 33 тисяч, і продовжила зростати у 2018 році. Натомість кількість українців, які незаконно перебувають у ЄС, у 2017 році зросла лише на 13 відсотків, а у першій половині цього року зростання не було. У той же час для Брюссель непокоїть зростання кількості необґрунтованих заявок на притулок від громадян Молдови та Грузії.

Також у Єврокомісії вказали на організовану злочинність на території ЄС за участі громадян усіх восьми країн. Йдеться про контрабанду, зокрема наркотиків, незаконне перевезення мігрантів через кордон, відмивання грошей, кіберзлочини, а також розкрадання. У Єврокомісії зазначили, що українці, в першу чергу, залучені у контрабанду цигарок до ЄС та у кіберзлочини.

Нагадаємо, Єврокомісія зобов'язана подавати звіт про безвіз один раз на рік - цього вимагає новий механізм призупинення візової лібералізації. Якщо якась із країн не виконує вимоги або ж нерегулярна міграція чи необґрунтовані заявки на притулок перевищують певний рівень, Єврокомісія може призупинити безвіз для цієї країни.

Хоча без віз до ЄС можуть їздити громадяни близько 60-ти країн, Єврокомісія повинна звітувати про Україну, Грузію, Молдову, Албанію, Македонію, Боснію і Герцеговину, Чорногорію та Сербію. Для України безвізовий режим з ЄС діє з червня 2017 року.