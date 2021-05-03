Єврокомісія пропонує відкривати кордони ЄС: що це означає для українців

З огляду на позитивні ефекти вакцинації на поширення коронавірусу Єврокомісія (ЄК) хоче зняти деякі обмеження на поїздки до ЄС і Шенгенської зони. Це має посприяти туризму під час літніх відпусток і канікул. Свої пропозиції чиновники в Брюсселі представили у понеділок, 3 травня. DW пояснює, що саме вони передбачають.

До Шенгену пускатимуть вакцинованих

Зараз на територію ЄС з будь-якої третьої країни світу можуть в'їхати лише громадяни чи резиденти країн Євросоюзу, а також ті, хто має поважну мету поїздки. Ідеться, зокрема, про медиків, фахівців із догляду, водіїв та інших працівників транспорту, сезонних працівників, дипломатів.

Тепер Єврокомісія пропонує пускати до ЄС також людей, повністю вакцинованих від коронавірусу, незалежно від мети поїздки. Тобто зі щепленням можна буде їхати і на туристичний відпочинок. У ЄК свою пропозицію пояснюють науковими даними, які все переконливіше свідчать, що ймовірність заразитися коронавірусом від вакцинованої людини є надзвичайно низькою.

На практиці пускати до ЄС хочуть тих, хто отримав останню передбачену виробником дозу вакцини не менш ніж 14 днів тому. Основним підтвердженням щеплення називають "цифрові зелені сертифікати" та їхні еквіваленти, видані в інших країнах. Як відомо, Україна хоче запровадити сертифікати, сумісні з європейськими, і вже обговорює це з ЄК. Поки ж у ЄС ще не запровадили цифрові сертифікати, пропонується визнавати видані третіми країнами підтвердження вакцинації, якщо їхню достовірність можна перевірити.

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Те, що щеплена людина отримає змогу в'їхати, не означає відсутності додаткових умов, таких як наявність негативного ПЛР-тесту на коронавірус, обов'язок тестуватися після приїзду, або ж самоізоляції. Ці додаткові заходи встановлює кожна країна самостійно. "Якщо держави-члени ЄС вирішать скасувати вимогу надати негативний ПЛР-тест чи проходити карантин для вакцинованих осіб на своїй території, то вони повинні також скасувати цю вимогу до вакцинованих подорожувальників з-поза меж ЄС" - зазначили у пресслужбі Єврокомісії.

Які вакцини дозволять подорожувати до ЄС?

За пропозицією Єврокомісії, пускати до Шенгену мають тих, хто щепився зареєстрованою в ЄС вакциною. Таких зараз чотири: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson. Водночас передбачається, що держави ЄС можуть вирішити пускати й тих, хто цілковито прищепився й вакцинами, рекомендованими Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) до використання в умовах надзвичайної ситуації. У цьому списку міститься також AstraZeneca виробництва Південної Кореї та її індійський аналог Covishield.

До ЄС дозволять подорожувати тільки після вакцинації від коронавірусу певними препаратами

Натомість поки нема рішення ВООЗ щодо вакцини китайської компанії Sinovac Biotech, яка використовується в Україні. Висновок обіцяють у травні. Російська вакцина "Спутник V" також поки не завершила процедуру: у списку ВООЗ вона позначена як така, щодо якої "потрібні додаткові дані", перевірки проведуть у квітні, травні та червні.

Високопосадовець Єврокомісії підтвердив, що вакцинація "Спутник V" або ж китайськими вакцинами, наприклад Sinopharm, поки не будуть підставою для в'їзду до ЄС. "Ми не маємо нічого проти "Спутник V" чи інших вакцин, які не є допущеними (…) Але держави ЄС не матимуть змоги самостійно визнавати інші вакцини, які не були зареєстровані нашим агентством або ж відсутні у списку ВООЗ", - наголосив чиновник.

У ЄС розширять перелік країн, з яких пускатимуть усіх

Єврокомісія передбачає й інші послаблення обмежень. Зараз подорожі без поважної причини дозволені з країн з низьким рівнем поширення коронавірусу. У списку лише сім країн: Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея, Руанда, Сінгапур, Таїланд і Китай. ЄК хоче змінити критерії для внесення нових країн до переліку: поріг кількості нових захворювань на 100 тисяч населення за останні 14 днів має бути 100 випадків, а не 25, як нині.

Україна поки далеко і від такого, підвищеного, порогу. Останні дані, які наводить Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності (ECDC), враховують два останні повні тижні квітня. Тоді в Україні були зареєстровані майже 387 випадків зараження коронавірусом на 100 тисяч населення.

Водночас кількість нових заражень - це лише один з кількох критеріїв. Серед інших - тренд поширення вірусу (зменшується чи підвищується кількість нових випадків), кількість проведених тестів і частка позитивних результатів. Ці критерії залишаться незмінними. Враховуватимуть також і взаємність, тобто чи пускатиме третя країна до себе громадян і резидентів Євросоюзу. У ЄК таким чином хочуть спонукати інші країни відкривати кордони.

Кордони ЄС закриватимуть через небезпечні варіанти коронавірусу

Єврокомісія передбачила можливість запуску "стоп-крану". Для країн, в яких епідемічна ситуація швидко погіршується або де виявили небезпечні мутації коронавірусу, можна буде швидко запровадити заборону на в'їзд для всіх резидентів цієї країни. Винятки робитимуться лише для громадян ЄС і тих, хто їде з поважною метою.

Пропозиції Єврокомісії тепер розглядатиме Рада ЄС. Перше її технічне обговорення заплановане на 4 травня, а наступного дня її представлять послам країн Євросоюзу. У Єврокомісії хотіли би, аби держави-члени ЄС схвалили пропозиції до кінця травня. Оскільки Євросоюз не має повноважень у питанні кордонів, то рішення ухвалять у вигляді рекомендації, яку кожна держава впроваджуватиме самостійно. Діятиме вона для усіх країн ЄС (крім Ірландії) та Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.