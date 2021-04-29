Єврокомісія пропонує послабити обмеження на в'їзд до ЄС

Єврокомісія пропонує послабити обмеження на в'їзд до держав Євросоюзу для громадян інших країн, якщо вони будуть повністю вакциновані від коронавірусу схваленими у Брюсселі препаратами. Водночас пропонується зняти обмеження на поїздки з необов'язкових причин для жителів країн з хорошою епідеміологічною ситуацією, йдеться у повідомленні відомства, поширеному у понеділок, 3 травня.

Згідно з пропозицями Єврокомісії, в'їзд до ЄС має бути дозволено усім, хто щонайменше за 14 днів до цього отримав останнє щеплення однією з дозволених Брюсселем вакцин.Такими вакцинами є, зокрема, розробки Biontech/Pfizer, Moderna, Astrazeneca і Johnson &

Johnson. Водночас цей перелік може бути розширений і за рахунок вакцин, які отримали екстрений дозвіл на застосуваня від ВООЗ. Нові наукові дані свідчать, що щеплення роблять значний внесок у те, аби перервати лацюг передачі вірусу, відзначають у Єврокомісії.

Читайте також: В'їзд до Німеччини під час пандемії COVID-19 - питання і відповіді​​​​​​

В'їзд у ЄС для дітей з вакцинованими батьками має бути відкрито

Діти, для яких досі немає схвалених до застосування вакцин від коронавірусу, можуть, відповідно до задуму Єврокомісії, в'їжджати до країн спільноти разом зі своїми вакцинованими батьками. Однак це буде можлвио за умови, якщо вони матимуть негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, якому не більше, ніж 72 години.

Читайте також: Європарламент затвердив свою позицію щодо COVID-сертифікатів

Настав час "оживити туристичну індустрію ЄС", - написала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) на своїй сторінці у соцмережі Twitter у понеділок, 3 травня.

Країни члени ЄС самостійно визначаються щодо правил в"їзду та візових питань для громадян з третіх країн. Єврокомісія надає лише рекомендації.

Як повідомлялося, ЄС через стрімке поширення коронавірусу у світі у березні минулого року вирішив заборонити в'їзд з несуттєвих причин для громадян з третіх країн, крім низки окремих винятків.

Дивитись відео 06:45 Поділитись Фейкові довідки про "ковід": як в Україні підробляють тести на коронавірус (09.04.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3rmsB Фейкові довідки про "ковід": як в Україні підробляють тести на коронавірус (09.04.2021)