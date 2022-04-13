Єврокомісія запропонувала спростити легальну міграцію до ЄС

Єврокомісія внесла пропозицію спростити легальну міграцію до ЄС. До пакета, ухваленого єврокомісарами на своєму засіданні у середу, 27 квітня, входить і пілотний проєкт для українців, які рятуються у країнах Євросоюзу від російського вторгнення. Пакет пропозицій на пресконференції в Брюсселі представили віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас і єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ільва Йоханссон, повідомляє кореспондент DW.

"Легальна міграція - це безпрограшна ситуація, яка приносить користь усім. Тим, хто хоче мігрувати, вона дає нагоду покращити їхні умови життя та побудувати краще життя, надаючи водночас нашим економікам більше кваліфікованих працівників", - заявив Схінас.

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"За допомогою цього пакета ми спрощуємо процес подання заявок для проживання та роботи в ЄС і покращення прав резидентів і членів їхніх сімей. Я впевнена, що ми пропонуємо надійний шлях залучення нових талантів у ЄС для сьогодні та завтра", - додала Йоханссон.

Єврокомісія пропонує змінити правила посвідок на проживання

До пакета увійшли проєкти змін двох директив ЄС - про тимчасову та про постійну посвідку на проживання.

Що стосується тимчасової посвідки на проживання, то Єврокомісія пропонує дозволити подаватися на неї не лише з території країни ЄС, де людина хоче працювати, але також і з країни свого походження. На розгляд цієї заяви зараз відведено чотири місяці. У Брюсселі пропонують включити у ці строки видачу візи, потрібної для в'їзд до цієї держави ЄС, а також проведення перевірки на ринку праці.

Зараз громадяни третіх країн з дозволом на тимчасове проживання не можуть змінювати працедавця. Єврокомісія вважає, що це обмеження слід скасувати. А в разі втрати роботи, посвідка повинна діяти ще щонайменше три місяці, вважають брюссельські чиновники.

Безстрокову посвідку можна отримати лише після п'яти років проживання на території ЄС - але лише в одній країні. Єврокомісія пропонує рахувати цей строк і в разі, якщо людина переїхала в іншу країну об'єднання протягом цього періоду. На думку брюссельських чиновників, членам родин людей з посвідкою на постійне проживання слід спростити возз'єднання родини з наданням повного доступу до ринку праці.

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Тепер ці проєкти змін розглядатимуть Рада ЄС і Європарламент.

Пілотний проєкт пошуку талантів для біженців з України

Єврокомісія запропонувала інструменти для пошуку фахівців для наявних вакансій. Ідеться про пул талантів і партнерства щодо талантів. Пул талантів - це платформа, на якій можуть зареєструватися кваліфіковані люди, котрі живуть у третіх країнах, але хочуть працювати в ЄС. Цей портал планують запустити в середині 2023 року.

А влітку вже цього року Єврокомісія хоче запустити пілотний проєкт пулу талантів для українців, які користуються тимчасовим захистом у Євросоюзі. Зараз це близько 3,8 мільйона осіб. Українці зможуть реєструватися на порталі, де вони будуть вказувати свої кваліфікації. Це допоможе працедавцям шукати працівників. Йоханссон навела приклад, що цей пул зможе допомогти державам ЄС знайти вчителів з України, аби взяти їх на роботу для допомоги українським дітям-біженцям.

Що стосується партнерств щодо талантів, то Єврокомісія має намір запустити перші з них - з Марокко, Тунісом і Єгиптом - до кінця цього року.

Також Єврокомісія запропонувала зробити процедуру отримання шенгенської візи цифровою. Це дозволить подавати заявку на отримання візи та сплачувати візовий збір онлайн. У Брюсселі хочуть, щоб нова система запрацювала у 2026 році.