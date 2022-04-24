У Німеччині працевлаштовують освітян зі знанням української - ЗМІ

У Німеччині до відповідних відомств федеральних земель надійшли сотні заяв на працевлаштування від українських вчителів. Як свідчать оприлюднені в неділю, 24 квітня, результати проведеного газетою "Welt am Sonntag" опитування міністерств освіти федеральних земель, в німецьких школах почало працювати чимало освітян зі знанням української, серед яких біженці з України.

Приміром, у Баварії найняли 200 освітян зі знанням української мови, у Саксонії - 122, в Берліні було найнято 30 українських учителів, у Гамбурзі працевлаштували 23 освітян з українською, у Шлезвіг-Гольштейні - 23, у Нижній Саксонії - 15, у Саксонії-Ангальт - 8, а ще 14 мають працевлаштувати невдовзі.

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Водночас число заяв від охочих працевлаштуватися зі знаннями української мови, які надійшли від освітян у землі Гессен, становило 400, у Берліні таких заяв було 300, ще 280 подібних заяв нарахували у землі Баден-Вюртемберг, 200 у Рейнланд-Пфальці та 170 у Бранденбурзі, пише видання

За попередніми даними, у ФРН наразі навчається 61 тисяча українських школярів. Очікується, що в середньостроковій перспективі число школярів-біженців з України в Німеччині зросте до 400 тисяч. Якщо ці прогнози справдяться, то для забезпечення навчання для цих школярів у невеликих групах знадобиться до 24 тисяч освітян, кажуть чиновники.