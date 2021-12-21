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Юлія Тимошенко

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Юлія Тимошенко". Юлія Тимошенко стала першою жінкою в історії України, яка обійняла посаду глави уряду.

Юлія Тимошенко була прем'єр-міністром України в 2005-му році та з 2007-го до 2010-го років. Вона є лідером Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" та блоку Юлії Тимошенко. З серпня 2011-го року до 22 лютого 2014-го року вона була політв'язнем режиму Віктора Януковича. Її звинуватили в перевищенні влади та службових повноважень під час укладання "газових" контрактів з Росією в січні 2009-го року. Верховний Суд України та Європейський суд з прав людини згодом її реабілітував. У середині 1990-х років Тимошенко була президентом корпорації "Єдині енергетичні системи України". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Держзрада для попередника: як українські політики відреагували на підозру Петру Порошенку

Держзрада для попередника: як українські політики відреагували на підозру Петру Порошенку 21.12.2021

П'ятий президент України Петро Порошенко поки не готовий захищатись від обвинувачень у держзраді та сприянні тероризму особисто. Втім, на його захист стала вся політична опозиція.
Понад половина українців не схвалює дії Зеленського

Понад половина українців не схвалює дії Зеленського 20.12.2021

Володимир Зеленський очолює президентський рейтинг, у трійці з ним - Порошенко і Тимошенко, свідчать дані соцопитування. До Ради пройшли б шість політичних партій, якби парламентські вибори провели у середині грудня.
Зеленський впевнено лідирує: електоральний рейтинг у грудні

Зеленський впевнено лідирує: електоральний рейтинг у грудні 10.12.2021

Володимир Зеленський очолює президентський рейтинг, у трійці з ним - Тимошенко і Порошенко, свідчать дані соцопитування. До Ради пройшли б вісім політичних партій, якби парламентські вибори провели на початку грудня.
Рейтинг ексспікера Ради Дмитра Разумкова суттєво зріс після відставки - опитування

Рейтинг ексспікера Ради Дмитра Разумкова суттєво зріс після відставки - опитування 20.10.2021

Президентський рейтинг ексспікера парламенту Дмитра Разумкова зріс в понад двічі з кінця травня. Водночас рейтинг українського президента Володимира Зеленського знизився за місяць на 8,6 відсоткового пункту. 
30 років Незалежності України: головні політичні події та постаті (відео)

30 років Незалежності України: головні політичні події та постаті (відео) 23.08.2021

Україна відзначає 30 років Незалежності. За цей час змінилися 6 президентів, сталися 2 революції, анексія Криму Росією та війна на Донбасі. Хто і як правив Україною?

Юлія Тимошенко хоче ініціювати референдум щодо продажу землі

Юлія Тимошенко хоче ініціювати референдум щодо продажу землі 01.06.2021

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко та її однопартійці передали в ЦВК документи для реєстрації ініціативної групи з організації референдуму про заборону продажу сільськогосподарської землі.
Петро Порошенко заразився коронавірусом

Петро Порошенко заразився коронавірусом 29.09.2020

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко отримав "позитивний" результат тесту на коронавірус.
Хвора на COVID-19 Тимошенко заявила, що їй вже краще

Хвора на COVID-19 Тимошенко заявила, що їй вже краще 02.09.2020

Лідерка "Батьківщини" повідомила, що пережила кризовий стан і потроху повертатиметься до нормального життя.
Коронавірус: Тимошенко перевели на інтенсивну терапію

Коронавірус: Тимошенко перевели на інтенсивну терапію 25.08.2020

Хвора на COVID-19 лідерка Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко з вечора 24 серпня почала отримувати інтенсивний курс терапії.
Юлія Тимошенко заразилася коронавірусом

Юлія Тимошенко заразилася коронавірусом 23.08.2020

Лідерка Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко заразилася коронавірусом. Вона перебуває в важкому стані.
Чим відома клініка Charité, в якій перебуває Олексій Навальний

Чим відома клініка Charité, в якій перебуває Олексій Навальний 22.08.2020

Російського опозиціонера Олексія Навального, який перебуває у комі, доставили до берлінської клініки Charité. Чим вона відома і хто в ній лікувався?

Справи проти Порошенка: про що Зеленського попереджає Берлін (01.07.2020) 01.07.2020

У переслідуваннях п’ятого президента України Петра Порошенка німецькі політики вбачають політичні мотиви. У ФРН звертають увагу на те, що за кілька років Володимира Зеленського в разі зміни влади так само можуть чекати кримінальні провадження, якщо не буде справді незалежної юстиції.

Тимошенко отримала мільйони від юридичної фірми Skadden - NYT

Тимошенко отримала мільйони від юридичної фірми Skadden - NYT 11.05.2020

З метою уникнення судового переслідування з боку експрем'єрки України Юлії Тимошенко нью-йоркська юридична фірма Skadden заплатила їй та її адвокату 11 мільйонів доларів, пише The New York Times.
За Зеленського готові проголосувати 40 відсотків українців - опитування

За Зеленського готові проголосувати 40 відсотків українців - опитування 24.02.2020

За результатами опитування Центру Разумкова, за нинішнього президента України Володимира Зеленського готові проголосувати 40 відсотків українців, на другому місці - Юрій Бойко, а на третьому - Петро Порошенко.
Верховна Рада розглядає законопроєкт про продаж землі

Верховна Рада розглядає законопроєкт про продаж землі 06.02.2020

Верховна Рада розглядає законопроєкт №2178-10 про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року. Біля будівлі парламенту відбувається акція протесту.

Коментар: Рік України під знаком Зеленського

Коментар: Рік України під знаком Зеленського 31.12.2019

Перемога на президентських виборах Володимира Зеленського стала визначальною в житті української держави у 2019 році. Однак прориву в Україні не відбулося, коментує Сергій Руденко.
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