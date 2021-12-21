На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Юлія Тимошенко". Юлія Тимошенко стала першою жінкою в історії України, яка обійняла посаду глави уряду.

Юлія Тимошенко була прем'єр-міністром України в 2005-му році та з 2007-го до 2010-го років. Вона є лідером Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" та блоку Юлії Тимошенко. З серпня 2011-го року до 22 лютого 2014-го року вона була політв'язнем режиму Віктора Януковича. Її звинуватили в перевищенні влади та службових повноважень під час укладання "газових" контрактів з Росією в січні 2009-го року. Верховний Суд України та Європейський суд з прав людини згодом її реабілітував. У середині 1990-х років Тимошенко була президентом корпорації "Єдині енергетичні системи України". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.