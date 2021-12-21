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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Юлія Тимошенко". Юлія Тимошенко стала першою жінкою в історії України, яка обійняла посаду глави уряду.
Юлія Тимошенко була прем'єр-міністром України в 2005-му році та з 2007-го до 2010-го років. Вона є лідером Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" та блоку Юлії Тимошенко. З серпня 2011-го року до 22 лютого 2014-го року вона була політв'язнем режиму Віктора Януковича. Її звинуватили в перевищенні влади та службових повноважень під час укладання "газових" контрактів з Росією в січні 2009-го року. Верховний Суд України та Європейський суд з прав людини згодом її реабілітував. У середині 1990-х років Тимошенко була президентом корпорації "Єдині енергетичні системи України". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Президентський рейтинг ексспікера парламенту Дмитра Разумкова зріс в понад двічі з кінця травня. Водночас рейтинг українського президента Володимира Зеленського знизився за місяць на 8,6 відсоткового пункту.
У переслідуваннях п’ятого президента України Петра Порошенка німецькі політики вбачають політичні мотиви. У ФРН звертають увагу на те, що за кілька років Володимира Зеленського в разі зміни влади так само можуть чекати кримінальні провадження, якщо не буде справді незалежної юстиції.