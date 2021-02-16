Тимошенко хоче ініціювати референдум щодо продажу землі

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко та інші депутати партії передали до Центральної виборчої комісії пакет документів, необхідних для реєстрації ініціативної групи, яка буде збирати три мільйони підписів за референдум про заборону розпродажу сільськогосподарської землі. Про це в партії повідомили ввечері у вівторок, 1 червня.

"Майже 11 тисяч людей, які складають ініціативну групу, яка хоче організувати референдум на захист землі, написали відповідні заяви, надали свої паспортні дані, поставили підписи, і сьогодні пакунки з цими документами передані до ЦВК", - повідомила Тимошенко.

За її словами, згідно зі всіма соціологічними дослідженнями, абсолютна більшість українців проти продажу землі. "Момент істини настане дуже скоро, але наша команда - разом з усією Україною. Ми не зупинимося, не здамося, ми не дозволимо скоїти злочин проти України і будемо боротися всіма можливими способами", - зазначила лідерка "Батьківщини".

Нагадаємо, що в ніч з 30 на 31 березня Верховна Рада України в другому читанні ухвалила законопроєкт, який має відкрити в Україні ринок сільськогосподарської землі.

8 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". Предметом референдуму не можуть бути питання, що суперечать положенням Конституції, принципам і нормам міжнародного права, питання щодо скасовування чи обмеження конституційних прав і свобод людини, питання, спрямовані на ліквідацію незалежності України та низка інших питань.