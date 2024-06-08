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ПолітикаРосійська Федерація

Юлію Тимошенко оголосили в розшук у РФ

Анастасія Шепелева
8 червня 2024 р.

Картка колишньої прем'єр-міністерки України Юлії Тимошенко з'явилася в базі розшуку МВС Росії. За якою статтею її розшукують - не уточнюється.

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Юлія Тимошенко (2019 рік)
Юлія ТимошенкоФото: Reuters/V. Ogirenko

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук колишню прем'єр-міністерку України, а нині нардепку Юлію Тимошенко. На її картку в базі розшуку в суботу, 7 червня, звернули увагу російські державні ЗМІ. За якою саме статтею розшукують Тимошенко в РФ - не уточнюється, але вказується, що - Кримінального кодексу.

У травні у розшук в Росії оголосили президента України Володимира Зеленського та голову партії "Євросолідарність", попереднього президента Петра Порошенка. Проте, згодом їх картки зникли з бази даних.

Також серед розшукуваних у РФ - командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк, колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман, екссекретар РНБО Олексій Данилов.

У березні суд у Москві заочно заарештував голову СБУ  Василя Малюка  за нібито вчинення терористичного акту. Його оголосили у федеральний та міжнародний розшук.

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