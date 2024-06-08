Юлію Тимошенко оголосили в розшук у РФ

Юлію Тимошенко оголосили в розшук у РФ8 червня 2024 р.
Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук колишню прем'єр-міністерку України, а нині нардепку Юлію Тимошенко. На її картку в базі розшуку в суботу, 7 червня, звернули увагу російські державні ЗМІ. За якою саме статтею розшукують Тимошенко в РФ - не уточнюється, але вказується, що - Кримінального кодексу.
У травні у розшук в Росії оголосили президента України Володимира Зеленського та голову партії "Євросолідарність", попереднього президента Петра Порошенка. Проте, згодом їх картки зникли з бази даних.
Також серед розшукуваних у РФ - командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк, колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман, екссекретар РНБО Олексій Данилов.
У березні суд у Москві заочно заарештував голову СБУ Василя Малюка за нібито вчинення терористичного акту. Його оголосили у федеральний та міжнародний розшук.