 Що потрібно молоді від нової Верховної Ради (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 10.07.2019

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Політика й суспільство

Що потрібно молоді від нової Верховної Ради (відео)

Навздогін успіхові передвиборчої кампанії команди Володимира Зеленського українські партії намагаються перетягти на свій бік більше молодих виборців. Як реагує молодь на новий партійний ландшафт в Україні?

Українська молодь голосуватиме за оновлення парламенту

Українська молодь голосуватиме за оновлення парламенту

Спекотній літній день. Поки одні втамовують спрагу прохолодними напоями, ховаючись у затінку, 18-річна Тетяна з неморською засмагою працює в поті чола. Вона запрошує киян та гостей столиці покататися з вітерцем на катері. Її робочий день навіть у вихідні триває понад 12 годин. Але, каже, попри такий щільний графік, голосування на позачергових виборах до Верховної Ради не пропустить. Чого вона та її покоління очікують від нової Верховної Ради?

 

DW.COM

"Слуга народу" хоче стати монопартією

Про це у розмові з DW заявив представник президента Володимира Зеленського у парламенті Руслан Стефанчук. (12.06.2019)  

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