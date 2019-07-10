Що потрібно молоді від нової Верховної Ради (відео)

Спекотній літній день. Поки одні втамовують спрагу прохолодними напоями, ховаючись у затінку, 18-річна Тетяна з неморською засмагою працює в поті чола. Вона запрошує киян та гостей столиці покататися з вітерцем на катері. Її робочий день навіть у вихідні триває понад 12 годин. Але, каже, попри такий щільний графік, голосування на позачергових виборах до Верховної Ради не пропустить. Чого вона та її покоління очікують від нової Верховної Ради?