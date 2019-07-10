Що потрібно молоді від нової Верховної Ради (відео)

Навздогін успіхові передвиборчої кампанії команди Володимира Зеленського українські партії намагаються перетягти на свій бік більше молодих виборців. Як реагує молодь на новий партійний ландшафт в Україні?
Спекотній літній день. Поки одні втамовують спрагу прохолодними напоями, ховаючись у затінку, 18-річна Тетяна з неморською засмагою працює в поті чола. Вона запрошує киян та гостей столиці покататися з вітерцем на катері. Її робочий день навіть у вихідні триває понад 12 годин. Але, каже, попри такий щільний графік, голосування на позачергових виборах до Верховної Ради не пропустить. Чого вона та її покоління очікують від нової Верховної Ради?
Про це у розмові з DW заявив представник президента Володимира Зеленського у парламенті Руслан Стефанчук. (12.06.2019)
Партія Володимира Зеленського "Слуга народу" хоче перемогти на позачергових парламентських виборах, створити найбільшу фракцію і сформувати уряд. Однак ані список партії, ані її програма ще не сформовані. (29.05.2019)
Українці хочуть бачити в політиці нові обличчя й на виборах президента готові віддати голоси шоумену Володимиру Зеленському. Але результат перегонів складно передбачити, вважає Сергій Руденко. (04.02.2019)
Виборчі фонди українських партій досі фінансуються переважно нелегально - попри те, що вони тепер отримують гроші від держави. Ось як це відбувається. (05.07.2019)
Центральна виборча комісія зареєструвала списки 21 партії та понад три тисячі кандидатів, які балотуються до Верховної Ради в одномандатних виборчих округах. Серед кандидатів і восьмеро однофамільців чинного президента. (26.06.2019)