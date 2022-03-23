 Шольц: Війною в Україні Путін руйнує майбутнє Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2022

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Новини

Шольц: Війною в Україні Путін руйнує майбутнє Росії

Війна руйнує Україну, але цією війною президент РФ Володимир Путін руйнує і майбутнє Росії, вважає канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він також запевнив Україну в підтримці з боку ФРН.

Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі

Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі, 23 березня 2022 року

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) наголосив на тому, що президент Росії Володимир Путін має почути "правду" про нинішню війну в Україні. Про це він сказав у середу, 23 березня, під час дебатів у Бундестазі.

"Війна руйнує Україну. Але цією війною Путін руйнує і майбутнє Росії. Зброя має замовкнути, і негайно", - виголосив Шольц, якого цитує інформагенція AFP.

Німецький канцлер вказав зокрема на безпрецедентні санкції, запроваджені західними партнерами, які вже діють і завдадуть лише подальшої шкоди російській економіці. "Але це тільки початок, багато з найдошкульніших наслідків буде видно тільки найближчими тижнями", - застеріг Шольц.

Також канцлер ФРН запевнив, що він та його уряд і надалі рішуче налаштовані домагатися негайного припинення війни в Україні. "Ми не залишимо невикористаною жодної спроби, поки на нашому континенті знову не запанує мир", - пообіцяв очільник німецького уряду. На тлі цього Шольц згадав про свої переговори з президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Путіним.

Незначні очікування від переговорів Києва й Москви

Водночас Шольц досить стримано прокоментував свої очікування щодо переговорів між Києвом та Москвою. На його думку, "сьогодні ніхто не може сказати", чи будуть ці перемовини успішними. "Ми ще не побачили доказів того, що Путін зацікавлений не лише у диктаторському світі", - визнав німецький канцлер.

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Попри це Шольц знову запевнив Україну у підтримці Німеччини. "Україна може розраховувати на нашу допомогу", - сказав він. "З великою хоробрістю та завзяттям громадяни України борються за свою батьківщину", - наголосив політик. Тож російський наступ "застряг, попри всі руйнування, котрі він завдає день за днем", - переконаний Шольц.

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Утім, німецький лідер не підтримав ідею негайного бойкоту імпорту російських енергоресурсів.

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