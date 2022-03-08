 Чому іноземці-добровольці їдуть воювати за Україну? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 09.03.2022

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Україна

Чому іноземці-добровольці їдуть воювати за Україну?

Багато іноземців - добровольців уже зголосилися зі зброєю в руках захищати Україну від російського вторгнення. DW поспілкувалася з деякими іноземцями, які прибули до України з метою воювати проти військ РФ.

Добровольці з Великобританії, які приїхали воювати за Україну. Львів, 5 березня

Добровольці з Великобританії, які приїхали воювати за Україну. Львів, 5 березня

Невдовзі після нападу Росії на Україну президент Володимир Зеленський закликав добровольців з усього світу приїздити в країну, аби допомогти боротися з російськими військами. "Усі, хто хоче приєднатися до захисту безпеки у Європі та світі, можуть приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників XXI століття", - заявив президент України.

Для іноземних громадян для цього було створено окремий Інтернаціональний легіон територіальної оборони. Станом на 6 березня, за словами українського міністра закордонних справ Дмитра Кулеби,  до України, щоб воювати на її боці проти Росії, прямують добровольці та досвідчені ветерани з 52 країн світу.  

За даними Львівської облдержадміністрації, станом на 8 березня, вступити до лав Інтернаціонального легіону виявили бажання вже понад 20 тисяч осіб з 80 країн світу. "Щодня прибувають близько 100 добровольців. Це переважно досвідчені бійці, які брали участь у багатьох миротворчих кампаніях в різних куточках світу. До слова, перші добровольці Інтернаціонального легіону територіальної оборони України вже на позиціях на околицях Києва", - йдеться у повідомленні на сайті Львівської облдержадміністрації.

Повідомляється про охочих воювати добровольців з Польщі, Нідерландів, Швеції, Данії, Великобританії, Латвії, Литви та багатьох інших країн. Зокрема, за даними посольства України в США, заявки на вступ до легіону подали понад три тисячі американців. DW звернулася на гарячу лінію, яка займається супроводом Інтернаціонального легіону, з проханням надати повний перелік країн, з яких прибувають добровольці. Однак ці дані там відмовилися розголошувати.

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Захистити українських жінок і дітей

Аби дізнатися мотиви іноземців, які приїжджають, щоб воювати за Україну, DW вирушила до військкомату у Львові. Тут зустрічаємо 21-річного поляка Міхала, який приїхав з Любліна. Він вважає, що війна, яку почала Росія, - це загроза не лише для України, а й для всієї Європи. "Чоловікам у Європі зараз варто припинити говорити, що це не їхня проблема. А радше намагатися захистити українських жінок і дітей", - каже він.

Міхал з Польщі

Міхал з Польщі

 З'ясовується, що Міхал має українське коріння - його мама і її предки з України. "Мама померла, коли мені було 8 років. Зараз частина моєї родини в Нововолинську, це Західна Україна. А я все життя прожив у Польщі. Коли почалася війна, я перш за все вивіз батьків своєї дівчини у безпечне місце, вони приїхали зі Львова. А я тепер маю зробити все можливе, щоб боротися з російською агресією", - пояснює своє рішення він.

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Про те, що хлопець поїхав в Україну, не знають ані його родина, ані друзі. Але він не відмовляється від інтерв'ю. Каже, що хоче підтримати українців і показати приклад європейцям.

Поки ми спілкуємося з Міхалом, до військкомату підходять чоловіки з Великобританії, Нідерландів, США. Вони не хочуть давати коментарі, але підтверджують, що так само приїхали на війну. Разом з ними - француз Поль. Йому 23, він студент, не має жодного військового досвіду, але запевняє, що має рішучість воювати.

Поль з Франції

Поль з Франції

"Можливо, коли в мене вперше стрілятимуть, я накладу собі в штани. Не знаю, як воно буде. Але зараз я готовий воювати і боротися. Моя країна не задіяна. Але ми не знаємо, що буде в майбутньому. Я відчуваю єдність з українцями, тому що Україна - європейська країна. Мене турбує, що в ній точиться війна, і я вирішив допомогти", - говорить він. 

"Зло не може перемогти"

Воювати за Україну приїхав і Дмитро, який останні 20 років жив у Німеччині, де працював механіком. Чоловік розповідає, що сам родом з Узбекистану, а його мати походить з Харкова. Він каже, що не вперше приїздить в Україну, а в Києві має багато друзів. До них він і сподівається доїхати - у складі міжнародного легіону територіальної оборони.

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Доброволець Дмитро

Доброволець Дмитро

"Приїхав добровільно, за власним бажанням. Тому що вже два тижні не можу ані їсти, ані пити, ані спати. Всі ці жахи бачу по телебаченню, ніяк не можу собі місця знайти. В один день вирішив, взяв квиток, зібрав речі, звільнився з роботи", - говорить він.
Чоловік розмоваляє російською, англійською, французькою і німецькою, українську розуміє. Розповідає, що свого часу служив в армії. А також каже, що як вихідець із пострадянської країни хоче боротися з імперськими амбіціями російського президента.

 "Зло не може перемогти...Усе буде добре, я думаю, до літа все буде нормально. Україна буде вільною країною, відродиться знову, відбудуємо Україну. Усе буде чудово", - вважає він.

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