 ″Ця посада не для Зеленського″ - Сенцов в інтерв′ю DW (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.12.2020

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Політика й суспільство

"Ця посада не для Зеленського" - Сенцов в інтерв'ю DW (відео)

Олег Сенцов вважає, що оточення Зеленського згортає антикорупційні реформи, відбувається відкат у часи Януковича і створюються умови для реваншу проросійських сил. Про це та інше колишній в'язень Кремля - інтерв'ю DW.

Олег Сенцов змінив своє ставлення до Володимира Зеленського

Олег Сенцов змінив своє ставлення до Володимира Зеленського

"Те, проти чого ми боролися в часи Януковича, проти корупції в вищих ешелонах влади, того свавілля поліціантів, як вони зараз називаються, проти переслідування активістів - все це повертається. Воно і так нікуди не дівалося за часів Порошенка. Але зараз воно повертається якось дуже швидко", - вважає колишній політв'язень Кремля, режисер Олег Сенцов. Він також розповів і про стратегію деокупації Кримі і Донбасу. Ось повне інтерв'ю DW:  

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Олег Сенцов: Путін Україну не залишить у спокої - інтерв'ю DW (відео)

Звільнений з ув'язнення в Росії український режисер Олег Сенцов в інтерв'ю DW про враження від України та президента Зеленського, а також перспективи розвитку путінської Росії.  

Олег Сенцов про ядерну зброю для України і Путіна на лаві підсудних у Гаазі (відео)

Навіщо Україні повертати ядерну зброю? Чим Будапештський формат кращий за Нормандський? Чи зможе суд в Гаазі притягти Путіна до відповідальності? Про це лауреат премії Сахарова Олег Сенцов в ексклюзивному інтерв'ю DW.  

Як повернути Крим і чи давати воду півострову - Еміне Джапарова в інтерв'ю DW (відео)

Як Кримська платформа допоможе Україні деокупувати Крим, що відбувається на півострові та чи варто Україні відновити водопостачання - Еміне Джапарова, перша заступниця глави МЗС, поспілкувалася з DW у Брюсселі.  

Повернення полонених: як зустрічали і міняли моряків та політв'язнів (відео)

Повернення 35-ти бранців Кремля в Україну стало величезною радістю для їх родин та тріумфом президента Зеленського. Нарешті на волі Олег Сенцов, інші політв'язні та захоплені в Керченській протоці українські моряки.  

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