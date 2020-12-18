"Ця посада не для Зеленського" - Сенцов в інтерв'ю DW (відео)

"Те, проти чого ми боролися в часи Януковича, проти корупції в вищих ешелонах влади, того свавілля поліціантів, як вони зараз називаються, проти переслідування активістів - все це повертається. Воно і так нікуди не дівалося за часів Порошенка. Але зараз воно повертається якось дуже швидко", - вважає колишній політв'язень Кремля, режисер Олег Сенцов. Він також розповів і про стратегію деокупації Кримі і Донбасу. Ось повне інтерв'ю DW: