"Ця посада не для Зеленського" - Сенцов в інтерв'ю DW (відео)

Олег Сенцов вважає, що оточення Зеленського згортає антикорупційні реформи, відбувається відкат у часи Януковича і створюються умови для реваншу проросійських сил. Про це та інше колишній в'язень Кремля - інтерв'ю DW.
"Те, проти чого ми боролися в часи Януковича, проти корупції в вищих ешелонах влади, того свавілля поліціантів, як вони зараз називаються, проти переслідування активістів - все це повертається. Воно і так нікуди не дівалося за часів Порошенка. Але зараз воно повертається якось дуже швидко", - вважає колишній політв'язень Кремля, режисер Олег Сенцов. Він також розповів і про стратегію деокупації Кримі і Донбасу. Ось повне інтерв'ю DW:
Звільнений з ув'язнення в Росії український режисер Олег Сенцов в інтерв'ю DW про враження від України та президента Зеленського, а також перспективи розвитку путінської Росії.
Навіщо Україні повертати ядерну зброю? Чим Будапештський формат кращий за Нормандський? Чи зможе суд в Гаазі притягти Путіна до відповідальності? Про це лауреат премії Сахарова Олег Сенцов в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Як Кримська платформа допоможе Україні деокупувати Крим, що відбувається на півострові та чи варто Україні відновити водопостачання - Еміне Джапарова, перша заступниця глави МЗС, поспілкувалася з DW у Брюсселі.