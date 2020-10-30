Як повернути Крим і чи давати воду півострову - Еміне Джапарова в інтерв'ю DW (відео)

Як Кримська платформа допоможе Україні деокупувати Крим, що відбувається на півострові та чи варто Україні відновити водопостачання - Еміне Джапарова, перша заступниця глави МЗС, поспілкувалася з DW у Брюсселі.
"Дійсність у Криму для мене чітка: це така військова база, сіра зона, яка не має свободи. Коли людина каже, що Крим - це Україна, і з нами так вважає увесь світ, то за це людина може сісти за ґрати", - каже перша заступниця глави МЗС України, кримська татарка Еміне Джапарова. За її словами, у Крим не можна постачати воду для розвитку російського військово-промислового комплексу на українській території. Що відбувається зараз на півострові та що треба робити для деокупації Криму? Дивіться ексклюзивне ітнтерв'ю DW з Брюсселя:
Дати воду в Крим в обмін на виведення військ з Донбасу. Про це деякі українські політики почали знову говорити останнім часом. І прихильники, і противники цієї ідеї вважають, що Крим потребує воду з материкової України.
Президент Росії Володимир Путін заявив, що до анексії Крим більше перераховував грошей до бюджету України, ніж потім отримував назад у вигляді дотацій. Чи насправді це так, перевіримо у фактчеку DW.