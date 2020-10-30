 Як повернути Крим і чи давати воду півострову - Еміне Джапарова в інтерв′ю DW (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 30.10.2020

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Політика й суспільство

Як повернути Крим і чи давати воду півострову - Еміне Джапарова в інтерв'ю DW (відео)

Як Кримська платформа допоможе Україні деокупувати Крим, що відбувається на півострові та чи варто Україні відновити водопостачання - Еміне Джапарова, перша заступниця глави МЗС, поспілкувалася з DW у Брюсселі.

Як працюватиме Кримська платформа?

Як працюватиме Кримська платформа?

"Дійсність у Криму для мене чітка: це така військова база, сіра зона, яка не має свободи. Коли людина каже, що Крим - це Україна, і з нами так вважає увесь світ, то за це людина може сісти за ґрати", - каже перша заступниця глави МЗС України, кримська татарка Еміне Джапарова. За її словами, у Крим не можна постачати воду для розвитку російського військово-промислового комплексу на українській території. Що відбувається зараз на півострові та що треба робити для деокупації Криму? Дивіться ексклюзивне ітнтерв'ю DW з Брюсселя:

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