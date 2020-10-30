Як повернути Крим і чи давати воду півострову - Еміне Джапарова в інтерв'ю DW (відео)

"Дійсність у Криму для мене чітка: це така військова база, сіра зона, яка не має свободи. Коли людина каже, що Крим - це Україна, і з нами так вважає увесь світ, то за це людина може сісти за ґрати", - каже перша заступниця глави МЗС України, кримська татарка Еміне Джапарова. За її словами, у Крим не можна постачати воду для розвитку російського військово-промислового комплексу на українській території. Що відбувається зараз на півострові та що треба робити для деокупації Криму? Дивіться ексклюзивне ітнтерв'ю DW з Брюсселя: