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Еміне Джапарова

Еміне Джапарова - українська державна діячка, колишня журналістка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Еміне Джапарова".

Еміне Джапарова брала участь у парламентських виборах 2019 року як кандидатка від партії "Українська стратегія Гройсмана". У травні 2020 року Еміне Джапарова обійняла посаду першої заступниці міністра закордонних справ України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Кримська платформа: чи може Київ повернути Крим після семи років анексії

Кримська платформа: чи може Київ повернути Крим після семи років анексії 21.07.2021

Напередодні Дня незалежності України у Києві відбудеться перший саміт Кримської платформи. DW поговорила з німецькими політиками та експертами про те, чого варто очікувати від нової ініціативи Володимира Зеленського.
Порушення прав людини в анексованому Криму: вихід є?

Порушення прав людини в анексованому Криму: вихід є? 17.06.2021

Ситуація з правами людини у Криму близька до "катастрофічної", кажуть правозахисники. Які механізми впливу є в розпорядженні Києва та міжнародних партнерів? Про це йшлося у дискусії в межах "Київського діалогу".

Як повернути Крим і чи давати воду півострову - Еміне Джапарова в інтерв'ю DW (відео)

Як повернути Крим і чи давати воду півострову - Еміне Джапарова в інтерв'ю DW (відео) 30.10.2020

Як Кримська платформа допоможе Україні деокупувати Крим, що відбувається на півострові та чи варто Україні відновити водопостачання - Еміне Джапарова, перша заступниця глави МЗС, поспілкувалася з DW у Брюсселі.

Вода в Крим та "істерика Росії" - Еміне Джапарова в інтерв'ю DW (30.10.2020) 30.10.2020

Як Кримська платформа допоможе Україні деокупувати Крим, чому міжнародні місії не отримують реальної картини про те, що відбувається на півострові, та чи варто Україні відновити водопостачання - Еміне Джапарова, перша заступниця глави МЗС, поспілкувалася з DW в Брюсселі.

Установчий саміт Кримської платформи заплановано на травень

Установчий саміт "Кримської платформи" заплановано на травень 29.10.2020

Концепція діяльності "Кримської платформи", установчий саміт якої має пройти в травні, поки що перебуває на початковій стадії. Українська сторона веде переговори з потенційними учасниками ініціативи.
У Криму пройшли обшуки у кримських татар, шестеро осіб затримані

У Криму пройшли обшуки у кримських татар, шестеро осіб затримані 07.07.2020

У Криму російські спецслужби проводять обшуки в будинках кримських татар, затримано шестеро осіб, повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.
Київ: Саміт G20 має посприяти звільненню українських моряків

Київ: Саміт G20 має посприяти звільненню українських моряків 29.11.2018

Заступниця міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова закликала Велику двадцятку посприяти звільненню захоплених Росією українських моряків.
Мінінформполітики: Вимога скасувати чорний список на час Євробачення - фейк

Мінінформполітики: Вимога скасувати "чорний список" на час "Євробачення" - фейк 07.12.2016

Європейська мовна спілка не вимагала від української влади скасувати "чорний список" російських виконавців на час проведення в Україні "Євробачення-2017", заявила заступниця глави мінінформполітики Еміне Джапарова.