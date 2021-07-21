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Еміне Джапарова - українська державна діячка, колишня журналістка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Еміне Джапарова".
Еміне Джапарова брала участь у парламентських виборах 2019 року як кандидатка від партії "Українська стратегія Гройсмана". У травні 2020 року Еміне Джапарова обійняла посаду першої заступниці міністра закордонних справ України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Напередодні Дня незалежності України у Києві відбудеться перший саміт Кримської платформи. DW поговорила з німецькими політиками та експертами про те, чого варто очікувати від нової ініціативи Володимира Зеленського.
Як Кримська платформа допоможе Україні деокупувати Крим, що відбувається на півострові та чи варто Україні відновити водопостачання - Еміне Джапарова, перша заступниця глави МЗС, поспілкувалася з DW у Брюсселі.
Як Кримська платформа допоможе Україні деокупувати Крим, чому міжнародні місії не отримують реальної картини про те, що відбувається на півострові, та чи варто Україні відновити водопостачання - Еміне Джапарова, перша заступниця глави МЗС, поспілкувалася з DW в Брюсселі.
Європейська мовна спілка не вимагала від української влади скасувати "чорний список" російських виконавців на час проведення в Україні "Євробачення-2017", заявила заступниця глави мінінформполітики Еміне Джапарова.