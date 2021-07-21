Еміне Джапарова - українська державна діячка, колишня журналістка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Еміне Джапарова".

Еміне Джапарова брала участь у парламентських виборах 2019 року як кандидатка від партії "Українська стратегія Гройсмана". У травні 2020 року Еміне Джапарова обійняла посаду першої заступниці міністра закордонних справ України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.