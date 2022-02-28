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Центральна виборча комісія (ЦВК) є державною структурою, яка наділена повноваженнями організації та проведення виборів та референдумів в Україні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.