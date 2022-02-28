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Центральна виборча комісія (ЦВК)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ЦВК".

Центральна виборча комісія (ЦВК) є державною структурою, яка наділена повноваженнями організації та проведення виборів та референдумів в Україні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Білоруська влада заявляє про успіх референдуму щодо поправок до конституції

Білоруська влада заявляє про успіх "референдуму" щодо поправок до конституції 28.02.2022

Як заявляє ЦВК Білорусі, на "референдумі" громадяни підтримали зміни до конституції. За даними режиму, "за" проголосували понад 65 відсотків виборців. Голосування не визнають опозиція і міжнародна спільнота.
Президент Туркменістану оголосив про намір піти з посади

Президент Туркменістану оголосив про намір піти з посади 12.02.2022

Гурбангули Бердимухамедов, який очолює Туркменістан понад 15 років, наказав ЦВК країни готуватися до позачергових виборів президента.
Вибори на прифронтових територіях провести неможливо - ЦВК

Вибори на прифронтових територіях провести неможливо - ЦВК 15.01.2022

У ЦВК отримали висновки військово-цивільних адміністрацій Донеччини та Луганщини, згідно з якими місцеві вибори у 18 прифронтових громадах провести неможливо.
Слуги народу здобувають два мандати на довиборах у Раду - дані ЦВК

"Слуги народу" здобувають два мандати на довиборах у Раду - дані ЦВК 01.11.2021

Кандидати від партії "Слуга народу" лідирують у двох округах на Херсонщині й Черкащині. Це дані попереднього підрахунку ЦВК. Остаточні результати мають оголосити до 15 листопада.
Вибори в Грузії: влада й опозиція заявляють про перемогу своїх кандидатів

Вибори в Грузії: влада й опозиція заявляють про перемогу своїх кандидатів 30.10.2021

У Грузії завершився другий тур місцевих виборів - ЦВК повідомляє про явку у 49,09 відсотка. Екзитополи не показали однозначних переможців, дані опитувань суттєво різняться.

Вибори в РФ: Єдина Росія отримує конституційну більшість у Держдумі

Вибори в РФ: "Єдина Росія" отримує конституційну більшість у Держдумі 20.09.2021

За даними російської ЦВК, "Єдина Росія" отримує понад 300 з 450 місць у Держдумі. Явка на виборах ледь перевищила 50 відсотків.
За виборами в Росії спостерігатиме місія ПАРЄ з п'яти осіб

За виборами в Росії спостерігатиме місія ПАРЄ з п'яти осіб 06.09.2021

ПАРЄ направить на вибори в російську Держдуму місію з п'яти спостерігачів. Вони мають намір зустрітися з політиками, представниками ЗМІ, громадянського суспільства і ЦВК.
Нові українські кібервійська: де взяти на них гроші і як забезпечити кадрами?

Нові українські кібервійська: де взяти на них гроші і як забезпечити кадрами? 30.08.2021

Вірус Petya, кібератаки на енергетичні об'єкти та ЦВК - наявна в Україні система кіберзахисту не спрацьовує, тож Київ вирішив створити нові кібервійська. На них, однак, потрібно чимало коштів та нові кадри.
Василь Вірастюк склав присягу народного депутата

Василь Вірастюк склав присягу народного депутата 15.06.2021

Спортсмен Василь Вірастюк склав присягу народного депутата України. Раніше ЦВК остаточно зареєструвала його народним депутатом.
ЦВК зареєструвала Василя Вірастюка депутатом Верховної Ради

ЦВК зареєструвала Василя Вірастюка депутатом Верховної Ради 09.06.2021

Після довгої судової тяганини Василь Вірастюк таки зареєстрований депутатом Верховної Ради - ЦВК ухвалила це рішення одноголосно.
Вірастюка знову визнали переможцем виборів на окрузі №87 - ЦВК

Вірастюка знову визнали переможцем виборів на окрузі №87 - ЦВК 05.06.2021

У ЦВК заявили, що Велика Палата Верховного Суду залишила в силі протокол ЦВК про визнання Василя Вірастюка переможцем проміжних виборів до Верховної Ради у 87-му виборчому окрузі на Івано-Франківщині.

Юлія Тимошенко хоче ініціювати референдум щодо продажу землі

Юлія Тимошенко хоче ініціювати референдум щодо продажу землі 01.06.2021

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко та її однопартійці передали в ЦВК документи для реєстрації ініціативної групи з організації референдуму про заборону продажу сільськогосподарської землі.
ЦВК оскаржила рішення Верховного суду щодо перемоги Вірастюка

ЦВК оскаржила рішення Верховного суду щодо перемоги Вірастюка 25.05.2021

У ЦВК кажуть, що встановлення результатів проміжних виборів у 87-му окрузі можливе лише на підставі та з урахуванням висновків суду.
Верховний суд знову скасував визнання Василя Вірастюка народним депутатом

Верховний суд знову скасував визнання Василя Вірастюка народним депутатом 24.05.2021

За позовом Олександра Шевченка Верховний суд скасував протокол ЦВК про визнання Василя Вірастюка переможцем проміжних виборів до Верховної Ради на Івано-Франківщині.
ЦВК визнала перемогу Вірастюка на виборах

ЦВК визнала перемогу Вірастюка на виборах 19.05.2021

Центральна виборча комісія України визнала кандидата від партії "Слуга народу" Василя Вірастюка обраним народним депутатом в окрузі №87 на Івано-Франківщині.
ЦВК відмовила Вірастюку в реєстрації депутатом Верховної Ради

ЦВК відмовила Вірастюку в реєстрації депутатом Верховної Ради 05.05.2021

Для реєстрації Василя Вірастюка народним депутатом ВР бракує правових підстав, вирішили в ЦВК України.
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