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ЦВК Молдови оприлюднила перші результати виборів президента

Дмитро Шварц | Ольга Журавльова
3 листопада 2024 р.

Згідно з попередніми результатами, Олександр Стояногло, якого підтримує проросійська Партія соціалістів, незначно випереджає проєвропейську Майю Санду. Результати західної діаспори ще не підраховані.

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Прапор Молдови
У Молдові закінчилися президентські вибориФото: Vladimir Gerdo/ITAR-TASS/IMAGO

Центральна виборча комісія (ЦВК) Молдови увечері неділі представила перші результати другого туру виборів президента. Після опрацювання понад 90 відсотків протоколів, Олександр Стояногло набирає 50,47 відсотка голосів, а  Майя Санду  - 49,53 відсотка.

При цьому, як зауважує агенція Reuters, голоси молдовської діаспори, яка в першому турі віддала перевагу чинній президентці Майї Санду, наразі ще не були повністю підраховані. 

Явка на виборах президента Молдови склала 54,33 відсотка - майже 1,7 мільйона виборців віддали свої голоси. Екзитполи в країні не проводяться.

У Санду звинуватили Росію у втручанні у вибори

Тим часом радник радник президента Молдови з національної безпеки Станіслав Секрієру звинуватив Росію у значному втручанні у другий тур президентських виборів у країні.

"Ми спостерігаємо масоване втручання Росії у наш виборчий процес, коли молдовани голосують сьогодні у другому турі президентських виборів", - зазначив він у дописі у соцмережі Х у неділю, 3 листопада.

Нагадаємо, що у першому турі президентських виборів чинна президентка Молдови Майя Санду отримала 42,5 відсотка голосів, тоді як її опонент Олександр Стояногло - 26 відсотків.

Крім цього, на референдумі 50,35 відсотка громадян Молдови підтримали членство країни в ЄС.

Читайте також: Чому референдум у Молдові - ще не перемога євроінтеграції

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