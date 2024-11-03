ЦВК Молдови оприлюднила перші результати виборів президента

Згідно з попередніми результатами, Олександр Стояногло, якого підтримує проросійська Партія соціалістів, незначно випереджає проєвропейську Майю Санду. Результати західної діаспори ще не підраховані.

Центральна виборча комісія (ЦВК) Молдови увечері неділі представила перші результати другого туру виборів президента. Після опрацювання понад 90 відсотків протоколів, Олександр Стояногло набирає 50,47 відсотка голосів, а Майя Санду - 49,53 відсотка.

При цьому, як зауважує агенція Reuters, голоси молдовської діаспори, яка в першому турі віддала перевагу чинній президентці Майї Санду, наразі ще не були повністю підраховані.

Явка на виборах президента Молдови склала 54,33 відсотка - майже 1,7 мільйона виборців віддали свої голоси. Екзитполи в країні не проводяться.

У Санду звинуватили Росію у втручанні у вибори

Тим часом радник радник президента Молдови з національної безпеки Станіслав Секрієру звинуватив Росію у значному втручанні у другий тур президентських виборів у країні.

"Ми спостерігаємо масоване втручання Росії у наш виборчий процес, коли молдовани голосують сьогодні у другому турі президентських виборів", - зазначив він у дописі у соцмережі Х у неділю, 3 листопада.

Нагадаємо, що у першому турі президентських виборів чинна президентка Молдови Майя Санду отримала 42,5 відсотка голосів, тоді як її опонент Олександр Стояногло - 26 відсотків.

Крім цього, на референдумі 50,35 відсотка громадян Молдови підтримали членство країни в ЄС.

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